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療癒系石田百合子 戴川久保玲MIKIMOTO聯名項鍊過生日
被日本媒體稱做「奇蹟的50歲」的女星石田百合子，擁有超療癒的溫柔氣質，參演多部至今依舊深受歡迎的經典電視劇如「月薪嬌妻」、「逃避雖可恥但有用」等，也曾為宮崎駿的「魔法公主」動畫配音。小時候曾在台灣唸書的她，10月3日剛過51歲生日，當天她在自己的IG上發布自拍照及生日感言，感慨2020辛苦與悲傷的種種，但也鼓勵期望未來美好，並對所有充滿感謝。在照片中配戴的珍珠項鍊，則是由日本服裝大師川久保玲的品牌COMME des GARÇONS 與高級珠寶品牌MIKIMOTO的聯名設計。
石田百合子不僅在自己生日當天配戴自己購入的MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊珍珠項鍊，在近日宣傳為她的電影新作「希望」（望み）宣傳時，也以另一款結合珍珠與鍊結的MIKIMOTO COMME des GARÇONS項鍊為白襯衫與黑色長褲的裝扮畫龍點睛。珍珠的溫潤光澤特別凸顯她優雅溫柔的氣質，川久保玲別具個性的巧妙設計，更與石田百合子獨立又可愛的個人風格完美契合。
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