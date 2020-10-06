第三代銀色史努比腕表終登場！OMEGA紀念款人人有得買

歐米茄（OMEGA）今日於歐美時間10月5日推出第三代Snoopy Award超霸計時腕表，不僅紀念1970年代的登月傳奇，也為相對低迷的2020年，注入一股躍躍欲試的鮮活動能。

所謂的「Snoopy Award」，原本是指美國NASA在1970年為肯定OMEGA超霸腕錶對太空任務的貢獻，因而頒發的Snoopy Award銀色史努比胸針予品牌。OMEGA遂在2003年、2015年分別推出第一代、第二代的OMEGA Speedmaster Snoopy Award腕表。兩款腕表都在拍賣市場有著宛如火箭般的升值潛力，而今日OMEGA則終於推出第三代Snoopy Award腕表，並具備計時碼表與特殊的動畫功能。

如何欣賞這只腕表？真正的樂趣奧秘其實藏於表底蓋上。一如阿波羅任務中扮演重要角色的「指揮與服務艙（Command and Service Module以下簡稱為CSM）」，身著太空服的白色小獵犬史努比正搭乘其中、準備進入月球軌道；當計時碼表機制運作時，CSM將繞著月球的遠側飛行，一側近景、擁有凹凸地形的月球表面，正與遠景的蔚藍地球，形成鮮明對比。同時地球還將隨小秒針同步每60秒轉動一圈，宛如動畫般的生動，透過計時碼表機制的運作，帶來另類的視覺享樂。