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第三代銀色史努比腕表終登場！OMEGA紀念款人人有得買

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
正反面都有史努比的第三代OMEGA Snoopy Award計時碼表，逗趣可愛、並見證1970年代OMEGA的傳奇一頁。圖 / OMEGA提供。
正反面都有史努比的第三代OMEGA Snoopy Award計時碼表，逗趣可愛、並見證1970年代OMEGA的傳奇一頁。圖 / OMEGA提供。

歐米茄（OMEGA）今日於歐美時間10月5日推出第三代Snoopy Award超霸計時腕表，不僅紀念1970年代的登月傳奇，也為相對低迷的2020年，注入一股躍躍欲試的鮮活動能。

所謂的「Snoopy Award」，原本是指美國NASA在1970年為肯定OMEGA超霸腕錶對太空任務的貢獻，因而頒發的Snoopy Award銀色史努比胸針予品牌。OMEGA遂在2003年、2015年分別推出第一代、第二代的OMEGA Speedmaster Snoopy Award腕表。兩款腕表都在拍賣市場有著宛如火箭般的升值潛力，而今日OMEGA則終於推出第三代Snoopy Award腕表，並具備計時碼表與特殊的動畫功能。

如何欣賞這只腕表？真正的樂趣奧秘其實藏於表底蓋上。一如阿波羅任務中扮演重要角色的「指揮與服務艙（Command and Service Module以下簡稱為CSM）」，身著太空服的白色小獵犬史努比正搭乘其中、準備進入月球軌道；當計時碼表機制運作時，CSM將繞著月球的遠側飛行，一側近景、擁有凹凸地形的月球表面，正與遠景的蔚藍地球，形成鮮明對比。同時地球還將隨小秒針同步每60秒轉動一圈，宛如動畫般的生動，透過計時碼表機制的運作，帶來另類的視覺享樂。

42毫米的精鋼表殼，其藍色表圈則以氧化鋯陶瓷製成，並具白色刻度與數字。動力來源是由經瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）與瑞士天文台認證（C.O.S.C）的3861機芯驅動，具有更好的抗震、抗磁能力，精準？當然無庸置疑。最後這款腕表將「不會」採限量生產，所以相對容易入手；表款還具五年保固、專屬表盒，以及一枚放大鏡。想認識更多這只表款的曼妙、可愛、傳奇細節？且拿起放大鏡、眼見為憑。

特殊的表帶內側，並有登月的軌跡縮圖。圖 / OMEGA提供。
特殊的表帶內側，並有登月的軌跡縮圖。圖 / OMEGA提供。
OMEGA，Speedmaster「Snoopy Award」計時碼表，精鋼，自動上鏈機芯，時間顯示、計時碼表功能，31萬5,000元。圖 / OMEGA提供。
OMEGA，Speedmaster「Snoopy Award」計時碼表，精鋼，自動上鏈機芯，時間顯示、計時碼表功能，31萬5,000元。圖 / OMEGA提供。
銀色的小獵犬Snoopy，童心、並帶有對未知持續的熱情與勇氣，難怪令OMEGA腕表身價大漲。圖 / OMEGA提供。
銀色的小獵犬Snoopy，童心、並帶有對未知持續的熱情與勇氣，難怪令OMEGA腕表身價大漲。圖 / OMEGA提供。

腕表 太空 動畫

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