拌麵均一200、整桌免費！「東京油組總本店」首登高雄

來自日本的油拌麵「東京油組總本店 台湾」將於10月8日首度進軍南台灣，開設高雄巨蛋分店。為慶祝新店開幕，開幕期間油麵不分口味、麵量，均一價200元。另外還有打卡送配料組合、抽獎送「全桌免費」等不同的優惠活動。

目前在日本有33間分店的「東京油組總本店」，主打乾式的油拌麵，藉由醬汁的調味，再搭配上筍乾、蔥花、叉燒等配料增添滋味。2017年時，東京油組總本店登台開設首間海外分店，目前在台北有2間分店，高雄巨蛋店也將於10月8日開幕，乃是高雄第1間、在台第3間分店。

為慶祝新店開幕，10月8日到10月13日期間，來店消費並參與打卡活動，即可享油麵品項不分口味、麵量均一價200元，再送市價55元的「組合A（芝麻蔥花、半熟蛋）兌換券」。10月14日至10月31日期間，單日單筆消費滿600元，並參與打卡活動即可參加抽獎，有機會獲得「整桌免費吃」的金賞優惠，並有其他300多個獎項，獎項每日重新計算，次次均有獎。

10月15日至10月18日期間，配合漢神巨蛋周年慶首4日，每天再多增加1位「整桌免費吃」的金賞得主名額。另外針對漢神巨蛋VIP，10月14日當天憑VIP邀請函到店消費，即贈送價值80元的日式炸雞翅1份。而在10月8日至10月31日期間，用餐並參與官方粉絲團抽獎活動，則有機會獲得「招牌醬油油麵兌換券」。