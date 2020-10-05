裸女畫不敵菊花畫！常玉「青花盆與菊」拍出7億天價

香港蘇富比今晚舉行全球直播的「現代藝術晚間拍賣」，常玉畫作「青花盆與菊」以1.87億港幣(約7億台幣)拍出，還高於常玉之前被看好的另一幅畫作「蹺腿的裸女」的1.68億港幣(約6億台幣)。佳士得也宣布將在11月底舉行的秋拍中，推出常玉另一幅菊花畫「籃中粉紅菊」，估價港幣6800萬到9800萬。

常玉的裸女畫身價驚人，有「一個裸女一個億」的稱號。其裸女油畫「曲腿裸女」、「五裸女」、「綠色背景四裸女」先後創下8億、12億和9.8億台幣的身價。「蹺腿的裸女」也有6億身價，卻不敵同場競拍的「青花盆與菊」。但「青花盆與菊」仍不敵7月佳士得拍出的常玉「青花盆中盛開的菊花」，此畫以台幣7.2億(港幣1.9億)天價，刷新常玉静物畫紀錄。

常玉一共創作逾130幅花卉油畫，多以摹寫中國傳統文人畫中常見的梅蘭菊竹，其中以菊花為主題的作品超過50件，與常玉所聞名於世的裸女油畫數量相若。「青花盆與菊」成於1950年代，當時已過不惑之年的常玉頻頻繪菊，以菊花所隱喻的君子氣節自勵自勉，在畫中抒發孤芳自賞的情操，一洩懷才不遇的憤慨。畫家吳冠中曾形容「我覺得常玉自己就是盆景，巴黎花圃裡的東方盆景。」

常玉一生鍾情繪花，早年的花卉作品素雅淡麗，花瓣與花瓶都被包裹於淡如霧的粉色調裡，像隨著藝術家的人生閱歷臻於成熟，畫中之花色彩越見絢爛、筆意越趨蒼勁。常玉絕大部分瓶花油畫都以兩色點綴背景，白牆粉地、紅牆黃案等，都是較常見的色彩組合，而「青花盆與菊」卻是唯一一件畫作大膽地選配了對比度強、且極富裝飾性的靛藍與桃紅色，並將富有文人情調與地位象徵的青花瓷入畫，構成比其他常玉花卉油畫更富麗堂皇的景觀。