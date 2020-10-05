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澳洲和牛吃到飽+5種湯頭！「饌和牛」插旗台南送干貝

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
肉多多集團旗下的新品牌「饌和牛」，提供「和牛鍋物吃到飽」的服務。圖／肉多多提供
肉多多集團旗下的新品牌「饌和牛」，提供「和牛鍋物吃到飽」的服務。圖／肉多多提供

肉多多集團旗下的最新品牌「饌和牛」，將於10月進駐台南，開設首間門市。店內以「和牛火鍋吃到飽」的型態，提供有澳洲和牛、紐澳霜降牛、美國板腱等肉品，另還有土石流和牛泡芙、饌和牛手捲等附餐。為慶祝新店開幕，試營運期間用餐再加贈「北海道生食級炙燒干貝」。

不同於肉多多所主打的大份量肉盤，「饌和牛」乃是肉多多旗下第一個吃到飽品牌，首間門市座落於台南大遠百內，設有100席座位。店內依照不同食材，區分為每人498、638、726元等3種方案，並以味自慢老火湯為基礎，搭配日式壽喜燒、日式味噌牛奶湯、養顏蕃茄湯、韓式大醬湯等自選湯品。亦有無限供應的食蔬、副食、飲品。

最頂級的方案中，以M9+澳洲和牛為主角，提供澳洲極致饌和牛、熱焰炙燒骰子和牛、極致饌和牛手捲、美國霜降牛、美國板腱牛等食材。另外並以和牛漢堡肉，搭配起司、蜂蜜芥末、肉汁，包覆於日式泡芙脆皮內，推出「土石流和牛泡芙」獨創菜色，增添餐桌新奇感，均採無限供應。至於638元、498元的方案中，則各自有澳洲極致饌和牛、紐澳霜降牛，或是義式舒肥雞腿肉、國產梅花豬等不同的食材組合。

「饌和牛」將於10月8日開始試營運。為慶祝新店開幕，10月8日至10月25日試營運期間，用餐即加贈價值199元的「北海道生食級炙燒干貝」1份。

【饌和牛–台南大遠百公園店】

地址：台南市中西區公園路60號4樓

電話： (06) 224-1788

為慶祝新店開幕，試營運期間加贈價值199元的「北海道生食級炙燒干貝」。圖／肉多多提供
為慶祝新店開幕，試營運期間加贈價值199元的「北海道生食級炙燒干貝」。圖／肉多多提供
以和牛漢堡肉，搭配起司、蜂蜜芥末、肉汁、日式泡芙脆皮的「土石流和牛泡芙」。圖／肉多多提供
以和牛漢堡肉，搭配起司、蜂蜜芥末、肉汁、日式泡芙脆皮的「土石流和牛泡芙」。圖／肉多多提供

吃到飽 火鍋

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