聽新聞
test
0:00 / 0:00

超萌感！造型戚風蛋糕自己做：迷你可可熊 融化少女心

聯合報 / 文／Awesome Dessert蔧玲
超萌的迷你可可熊戚風蛋糕成品。圖／悅知文化提供
超萌的迷你可可熊戚風蛋糕成品。圖／悅知文化提供

感覺超高難度，光看就讓人心情愉快的創意造型戚風蛋糕，在家也可以自己做！在IG上以卡通戚風走紅的知名甜點師「Awesome Dessert蔧玲」精心研發，跟著老師掌握關鍵技巧，烘焙新手也可以成功製作，完成可愛度爆表的小蛋糕喔。

【迷你可可熊戚風蛋糕】

材料：基礎迷你蛋殼麵糊 1份

調色：法芙娜可可粉 約2g（視實際顏色增減分量）

裝飾：

深黑鈕扣巧克力（黑）約1~2顆（視實際裝飾增減分量）

牛奶鈕扣巧克力（白）約1~2顆（視實際裝飾增減分量）

準備：

1.請將所有材料以電子秤準確秤量，個別盛裝備用。

2.所有盛裝的容器都必須清洗乾淨，不能有油脂或水分殘留。建議可使用廚房紙巾沾些許白醋擦拭容器，以確保容器內沒有油脂或水分的殘留。

3.深黑及牛奶鈕扣巧克力分別放置一個小碗，隔水加熱（不超過55℃）至融化備用。

4.備妥所有要使用的工具： 攪拌盆x2、打蛋器x1、篩網x1、手持式攪拌器x1、刮刀x1、清潔烘乾雞蛋蛋殼x3~4、擠花袋x2（或三明治袋亦可）、直徑8cm油力士紙盤x1、直徑約1.5cm的圓形擠花嘴、牙籤x1、饅頭紙x1、可放入戚風模的烤箱x1、計時器x1、烤箱溫度計x1。

作法：

1.基礎麵糊製作（基礎迷你蛋殼戚風蛋糕）。蛋黃麵糊、蛋白霜、混合麵糊。

2.預留約20g麵糊裝入擠花袋中。法芙娜可可粉加少許水調成深褐色，倒入其餘麵糊中，攪拌均勻成褐色麵糊後裝入另一個擠花袋。

3.在開好口蛋殼中擠入2預留的原味麵糊，先以擠花袋擠入適量麵糊，再以牙籤推開至呈約直徑1cm大小的兩個圓。其他蛋殼也以相同方式處理。

4.在3的蛋殼中擠入淺褐色麵糊至八分滿，輕敲將表面氣泡去除。

5.把4排放在烤盤上，防止蛋糕下方溫度過高使蛋糕體上色過重。烤箱以150℃預熱，預熱完後設定140℃烘烤18分鐘。

6.時間到後取出烤盤，以手指測試表皮需感覺不沾（只要確認麵糊表面不沾手即可），以牙籤插入蛋糕內部測試一樣不沾後，待放涼再輕敲蛋殼並小心剝開，其餘的小蛋糕也各自剝去蛋殼。

7.將深褐色麵糊放入直徑約8cm的油力士紙盤中，烤箱預熱150℃，以130℃烘烤8分鐘直至麵糊熟透，放涼後將蛋糕片輕輕地與油力士紙盤分離，以直徑約1.5cm的圓形擠花嘴切成2片蛋糕圓片，做為裝飾用的耳朵

以直徑約1.5cm的圓形擠花嘴切成2片蛋糕圓片，做為裝飾用的耳朵。圖／悅知文化提供
以直徑約1.5cm的圓形擠花嘴切成2片蛋糕圓片，做為裝飾用的耳朵。圖／悅知文化提供

8.將蛋糕以小刀開一點小孔，如圖將耳朵插入在蛋糕上方，兩邊都插上耳朵後，再繼續完成其他小熊的耳朵。

9.饅頭紙上使用牙籤沾上融化的黑和白巧克力畫好想要的眼睛和鼻子，待巧克力冷卻後（可使用保冰袋加速冷卻），取下眼睛和鼻子，沾上少許融化的白巧克力，貼在小熊蛋糕上即完成。

將蛋糕以小刀開一點小孔，如圖將耳朵插入在蛋糕上方。圖／悅知文化提供
將蛋糕以小刀開一點小孔，如圖將耳朵插入在蛋糕上方。圖／悅知文化提供
饅頭紙上使用牙籤沾上融化的黑和白巧克力畫好想要的眼睛和鼻子。圖／悅知文化提供
饅頭紙上使用牙籤沾上融化的黑和白巧克力畫好想要的眼睛和鼻子。圖／悅知文化提供
巧克力五官冷卻（可使用保冰袋加速冷卻）。圖／悅知文化提供
巧克力五官冷卻（可使用保冰袋加速冷卻）。圖／悅知文化提供
沾上少許融化的白巧克力，把做好的五官一一貼上小熊蛋糕。圖／悅知文化提供
沾上少許融化的白巧克力，把做好的五官一一貼上小熊蛋糕。圖／悅知文化提供

Tips：

會沾代表沒烤熟，可趁熱立即放回烤箱繼續加熱，若已放涼才發現會沾，則須重新製作。

如遇到較不好剝開的，請以牙籤如圖小心地將蛋糕跟蛋殼分離，硬扯會讓表面出現坑洞，破壞作品美觀度。

【書名：《超萌感！可愛造型戚風》、作者：Awesome Dessert蔧玲、圖文提供：悅知文化】

書名／超萌感！可愛造型戚風、作者／Awesome Dessert蔧玲、圖／悅知文化提供
書名／超萌感！可愛造型戚風、作者／Awesome Dessert蔧玲、圖／悅知文化提供

巧克力 耳朵

延伸閱讀

雙猛男伺候人體風火輪 李芷婷爽歪驗肌

打卡送「Prime神仙牛」吃到飽！新馬辣桃園3號店開幕

雪糕生乳捲、幽靈蛋糕！亞尼克「萬聖節限定甜點」好萌

霍正奇生日 神秘太太送蛋糕

相關新聞

LINE瘋傳「肯德基送零食桶」連結！官方急澄清：勿點！

社會上詐騙事件層出不窮，更會透過LINE訊息、臉書粉絲頁等不同方式，藉此盜取個資、綁架網頁。近期LINE上瘋狂流傳一則詐...

超萌感！造型戚風蛋糕自己做：迷你可可熊 融化少女心

感覺超高難度，光看就讓人心情愉快的創意造型戚風蛋糕，在家也可以自己做！在IG上以卡通戚風走紅的知名甜點師「Awe...

江詩丹頓Heure Romantique女仕鑽表 凝鍊古典之美

江詩丹頓（Vacheron Constantin）今日於台北101專賣店上發表多款新品，包含Overseas系列的鏤空超...

中華電MOD賣起時尚口罩 每款要價950元

受疫情影響，今年多場時裝秀都改以線上發表，人們外出為防疫而需配戴的口罩，也成為伸展台主角，並在全球掀起機能性口罩熱潮。多...

極限選手陳彥博熱血站台 浪琴表全新飛行腕表

浪琴表今日推出全新先行者Spirit系列表款。包含大三針日期與計時碼表，現場並陳列四位具有時代特質的偉大飛行員，像是Am...

STAR WARS X PANDORA原力隨身！超人氣角色變串飾

許多星戰迷期待已久的Star Wars x Pandora聯名系列，終於自10月起於全台正式販售。全系列共10顆串飾、一...

梵克雅寶2020限量版Alhambra吊墜曝光！白金雕花太美了

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）每年底推出的限量版Vintage Alhambra吊墜，是許多人用來銘誌...

「2020國際手作設計節」 另一種旅行Handmade Your Life

「2020國際手作設計節INTERNATIONAL CRAFT DESIGN FESTIVAL」本次主辦愛手創攜手日本CONNECT-ASIA結合香港賞想文創、古私選品和日本職人共同打造的國際手作祭典將於10月9日至10月11日國慶假期期間，為期三天於台北華山1914文創產業園區舉辦。

姐妹們看過來！ 梅子酒兩瓶國慶組合價1010元

今年中秋酒禮市場買氣不弱，看好雙十連假商機，全台擁有32家門市的橡木桶加碼推出促銷優惠，除推出1010歡慶價組合來響應國...

ROLEX代言人Bryson DeChambeau 首奪美國高球公開賽

腕表品牌勞力士（ROLEX）再傳喜訊，繼九月中品牌代言人獲得美國網球公開賽冠軍，另一位品牌代言人Bryson DeCha...

蝦皮購物8日限時開賣中衛口罩 10日再抽國慶限定款

蝦皮購物口罩開賣一波接一波，迎接「10.10品牌週年慶」，宣布特別加碼數款MIT醫療口罩，包含3色福德口罩、清新宣言，以...

抹茶控把握這4天！辻利茶舗「買1送1」現賺140元

來自日本京都的百年抹茶「辻利茶舗」，將於10月8日起推出今年最後一波「買1送1」的優惠活動，凡購買經典白玉百匯、辻利濃茶...

熱門新聞

今年流感疫苗哪些族群該施打？不同廠牌差在哪？ 四張圖看懂

今年第14號颱風「昌鴻」生成！ 未來動向密切觀察

路徑大轉彎？昌鴻颱風國慶擾台還是撲日 氣象專家：時間還久言之過早

財神大放送！7-8月發票1,000萬獎開出22張 史上最多

7-8月發票中獎清冊看這裡！花35元買麵包就中1000萬

唐綺陽星座運勢週報：國際間隨時擦槍走火！水瓶有好事、雙魚累到憔悴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。