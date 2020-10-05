超萌感！造型戚風蛋糕自己做：迷你可可熊 融化少女心

感覺超高難度，光看就讓人心情愉快的創意造型戚風蛋糕，在家也可以自己做！在IG上以卡通戚風走紅的知名甜點師「Awesome Dessert蔧玲」精心研發，跟著老師掌握關鍵技巧，烘焙新手也可以成功製作，完成可愛度爆表的小蛋糕喔。

【迷你可可熊戚風蛋糕】

材料：基礎迷你蛋殼麵糊 1份

調色：法芙娜可可粉 約2g（視實際顏色增減分量）

裝飾：

深黑鈕扣巧克力（黑）約1~2顆（視實際裝飾增減分量）

牛奶鈕扣巧克力（白）約1~2顆（視實際裝飾增減分量）

準備：

1.請將所有材料以電子秤準確秤量，個別盛裝備用。

2.所有盛裝的容器都必須清洗乾淨，不能有油脂或水分殘留。建議可使用廚房紙巾沾些許白醋擦拭容器，以確保容器內沒有油脂或水分的殘留。

3.深黑及牛奶鈕扣巧克力分別放置一個小碗，隔水加熱（不超過55℃）至融化備用。

4.備妥所有要使用的工具： 攪拌盆x2、打蛋器x1、篩網x1、手持式攪拌器x1、刮刀x1、清潔烘乾雞蛋蛋殼x3~4、擠花袋x2（或三明治袋亦可）、直徑8cm油力士紙盤x1、直徑約1.5cm的圓形擠花嘴、牙籤x1、饅頭紙x1、可放入戚風模的烤箱x1、計時器x1、烤箱溫度計x1。

作法：

1.基礎麵糊製作（基礎迷你蛋殼戚風蛋糕）。蛋黃麵糊、蛋白霜、混合麵糊。

2.預留約20g麵糊裝入擠花袋中。法芙娜可可粉加少許水調成深褐色，倒入其餘麵糊中，攪拌均勻成褐色麵糊後裝入另一個擠花袋。

3.在開好口蛋殼中擠入2預留的原味麵糊，先以擠花袋擠入適量麵糊，再以牙籤推開至呈約直徑1cm大小的兩個圓。其他蛋殼也以相同方式處理。

4.在3的蛋殼中擠入淺褐色麵糊至八分滿，輕敲將表面氣泡去除。

5.把4排放在烤盤上，防止蛋糕下方溫度過高使蛋糕體上色過重。烤箱以150℃預熱，預熱完後設定140℃烘烤18分鐘。

6.時間到後取出烤盤，以手指測試表皮需感覺不沾（只要確認麵糊表面不沾手即可），以牙籤插入蛋糕內部測試一樣不沾後，待放涼再輕敲蛋殼並小心剝開，其餘的小蛋糕也各自剝去蛋殼。

7.將深褐色麵糊放入直徑約8cm的油力士紙盤中，烤箱預熱150℃，以130℃烘烤8分鐘直至麵糊熟透，放涼後將蛋糕片輕輕地與油力士紙盤分離，以直徑約1.5cm的圓形擠花嘴切成2片蛋糕圓片，做為裝飾用的耳朵。

以直徑約1.5cm的圓形擠花嘴切成2片蛋糕圓片，做為裝飾用的耳朵。圖／悅知文化提供

8.將蛋糕以小刀開一點小孔，如圖將耳朵插入在蛋糕上方，兩邊都插上耳朵後，再繼續完成其他小熊的耳朵。

9.饅頭紙上使用牙籤沾上融化的黑和白巧克力畫好想要的眼睛和鼻子，待巧克力冷卻後（可使用保冰袋加速冷卻），取下眼睛和鼻子，沾上少許融化的白巧克力，貼在小熊蛋糕上即完成。

將蛋糕以小刀開一點小孔，如圖將耳朵插入在蛋糕上方。圖／悅知文化提供 饅頭紙上使用牙籤沾上融化的黑和白巧克力畫好想要的眼睛和鼻子。圖／悅知文化提供 巧克力五官冷卻（可使用保冰袋加速冷卻）。圖／悅知文化提供 沾上少許融化的白巧克力，把做好的五官一一貼上小熊蛋糕。圖／悅知文化提供

Tips：

會沾代表沒烤熟，可趁熱立即放回烤箱繼續加熱，若已放涼才發現會沾，則須重新製作。

如遇到較不好剝開的，請以牙籤如圖小心地將蛋糕跟蛋殼分離，硬扯會讓表面出現坑洞，破壞作品美觀度。

【書名：《超萌感！可愛造型戚風》、作者：Awesome Dessert蔧玲、圖文提供：悅知文化】