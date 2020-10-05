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江詩丹頓Heure Romantique女仕鑽表 凝鍊古典之美

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
以新藝術風格為靈感的Heure Romantique女仕鑽表，古典婉約。圖 / Vacheron Constantin提供。
以新藝術風格為靈感的Heure Romantique女仕鑽表，古典婉約。圖 / Vacheron Constantin提供。

江詩丹頓（Vacheron Constantin）今日於台北101專賣店上發表多款新品，包含Overseas系列的鏤空超薄萬年曆、玫瑰金超薄萬年曆藍色面盤，今年在2020 Watch & Wonders上海發表的Overseas藍面自動款，一枚Traditionnelle的女性陀飛輪與復古風格的Heure Creative全新黑色表面Heure Romantique女仕鑽表，看好女性高端收藏家。

1996年推出的「縱橫四海（Overseas）」運動風格鮮明，並在20年後的2016年「重開機」，除了更簡約、更當代的設計，快拆系統的導入，讓表款可隨場合、天氣，找到更舒適的配戴體驗；今日帶來的三款新品中，超薄萬年曆具有更服貼、舒適的配戴體驗，而鏤空超薄萬年曆則具備通透的美感，也考驗鏤雕時，如何在視覺的穿越感和機芯穩定度中找到平衡，其中九月甫於上海Watches & Wonders表展披露的藍色玫瑰金自動款也首現台灣，市場反應不俗。

但最特別的兩款則是Traditionnelle系列珍珠母貝女仕陀飛輪與Heure Creative女仕鑽表；前者以39毫米、玫瑰金鑲鑽，挑戰女性高端收藏家的美學視野與口袋深度；後者則以1920年代的新藝術風格（Art Nouveau）發想，並自古董款式取經，柔美的渦卷紋、波浪曲線和蔓藤花紋，成為新藝術美學的經典DNA，並具現成Heure Romantique女仕鑽表的花形白金表殼、並搭配以黑色珍珠母貝，暗香流動。

1055手上鍊機芯由115個零件構成，並具備40小時動力儲存；但最大特色仍回到生動、立體的白金表殼：一旦從側面、360度欣賞，都能感受到由表殼、表耳、表冠所鑲嵌總計104顆圓形切割鑽石的華麗璀璨，尤表表圈側邊更加上細緻、罕見的白金珠粒修飾，讓古典之美貫穿時光通道流傳至今，內斂、且美好。

Heure Romantique女仕鑽表使用上罕見的白金珠粒工藝，從側邊更能近距離欣賞。圖 / Vacheron Constantin提供。
Heure Romantique女仕鑽表使用上罕見的白金珠粒工藝，從側邊更能近距離欣賞。圖 / Vacheron Constantin提供。
同樣以玫瑰金表殼搭配複雜功能的萬年曆（Perpetual Calendar），左邊藍面、右側鏤空，各有不同鑑賞玩味。圖 / Vacheron Constantin提供。
同樣以玫瑰金表殼搭配複雜功能的萬年曆（Perpetual Calendar），左邊藍面、右側鏤空，各有不同鑑賞玩味。圖 / Vacheron Constantin提供。
白金全鑽、玫瑰金搭配珍珠母貝表面的Traditionnelle系列珍珠母貝女仕陀飛輪，售價各約490萬與680萬元。圖 / Vacheron Constantin提供。
白金全鑽、玫瑰金搭配珍珠母貝表面的Traditionnelle系列珍珠母貝女仕陀飛輪，售價各約490萬與680萬元。圖 / Vacheron Constantin提供。
搭配黑色珍珠母貝的花形表殼，脫胎自一款1970年代的古董表款，價格店洽。圖 / Vacheron Constantin提供。
搭配黑色珍珠母貝的花形表殼，脫胎自一款1970年代的古董表款，價格店洽。圖 / Vacheron Constantin提供。

鑽石 台北101

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