中華電MOD賣起時尚口罩 每款要價950元

受疫情影響，今年多場時裝秀都改以線上發表，人們外出為防疫而需配戴的口罩，也成為伸展台主角，並在全球掀起機能性口罩熱潮。多次受邀參與倫敦時裝秀的品牌APUJAN，就與中華電信MOD合作，將時裝秀影片將上架中華電信MOD，且同步推出時尚口罩等獨賣商品，運用虛擬時裝秀拓展數位商機。

中華電信MOD今（5）日舉辦記者會，宣布與時尚品牌APUJAN攜手合作，在MOD平台開設「APUJAN時尚秀專區」。中華電信總經理郭水義指出，受疫情影響，改變了許多產業型態，今年中華電信MOD的電影觀看時數，已超越了全台電影院觀影時數，顯示MOD是消費者宅在家中的娛樂服務之一。

郭水義指出，這次與APUJAN創辨者詹朴的團隊合作，不僅在MOD上架本次APUJAN的數位時裝秀影片，還將上架APUJAN與Xpure聯名的防霾布口罩的MOD獨賣款，MOD觀眾只要掃描電視螢幕上出現的QR Code，即可下單完成購買，讓時尚產業走入數位生活與電商購物；而口罩每款售價950元。

APUJAN參與數位倫敦時裝周的「凝視鏡中之花」影片，由電影《逆光飛翔》、《下半場》導演張榮吉執導，《我們與惡的距離》攝影指導陳克勤、《返校》美術指導王誌成、音樂製作人應奇軒擔任音樂總監，並由陳寶旭監製，亦邀請演員陳庭妮與圍棋士黑嘉嘉演出。