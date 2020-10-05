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LINE瘋傳「肯德基送零食桶」連結！官方急澄清：勿點！
社會上詐騙事件層出不窮，更會透過LINE訊息、臉書粉絲頁等不同方式，藉此盜取個資、綁架網頁。近期LINE上瘋狂流傳一則詐騙訊息，表示肯德基為慶祝周年，將贈出3,000個零食桶，吸引網友點選連結。針對此一訊息，肯德基官方也急忙澄清，表示此非肯德基官方成立帳號，亦無舉辦相關活動，請大家勿點選或加入來源不明之帳號，避免個資外洩以保障自身權益。。
此次流傳的訊息中指出，KFC周年紀念，肯德基為每個人提供3000個零食筒，並說明限制每人只能參加一次，數量有限、先到先得，還標榜「此活動不收取任何費用」，同時附上一串以KFC-VIP為主的連結。肯德基官方指出，近日LINE等社群流傳，可領取肯德基免費餐點或優惠訊息，此非肯德基官方成立帳號，亦無舉辦相關活動，目前內部已委託律師處理。肯德基也呼籲，請大家勿點選或加入來源不明之帳號，避免個資外洩以保障自身權益。台灣肯德基官方LINE帳號為名稱為「KFC肯德基」，官方帳號名稱旁有「綠色小盾牌」，請依此辨明真偽。
其實不僅是肯德基，過去麥當勞、阿聯酋航空等品牌，也都在網路上出現過「詐騙粉絲團」，不僅粉絲團名稱相近，貼文、照片也都仿造官方口吻、令人真假難辨，並且會透過一連串的贈獎活動吸引民眾點選連結，但其實都被官方踢爆是詐騙手法。因此民眾在上網時，最好仍能張大眼睛看仔細。
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