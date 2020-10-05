極限選手陳彥博熱血站台 浪琴表全新飛行腕表
浪琴表今日推出全新先行者Spirit系列表款。包含大三針日期與計時碼表，現場並陳列四位具有時代特質的偉大飛行員，像是Amelia Earhart是首位以副飛行員成為史上首位飛越大西洋的女性、Elinor Smith則是16歲成為世界最年輕的合格飛行員。並邀請到極限運動員陳彥博出席。
一身全藍色造型的陳彥博現場配戴上浪琴表先行者系列藍色表面的計時碼表。他表示自己從什麼都沒有到完成極地馬拉松四大賽事，並鼓勵要「產生行動，才能讓夢想產生真實。」而面對困難時，他更大方激勵自己，「大自然是永遠無法被征服的，只能去冒險」，更表示要當自己的選手、也要當自己的教練；面對未來，他並宣佈還將同時參與包含獨木舟、自助性導航等多項耐力賽事，持續挑戰，永無止盡。
新款「先行者（Spirit）」系列，是浪琴表以飛行為概念的全新系列，表款共分為三針日期自動款式與計時碼表。表面則有黑、銀色與藍色三種選擇；同時為強調精準度，全系列表款不分功能都具備矽游絲與瑞士天文台認證，價位則自72,600元至10萬300元不等。
為了浪琴表也從10月6日開始於台北101松智路入口舉行Spirit先行者系列「先鋒探險巡迴展」，於展點拍照打卡、並使用hashtag「浪琴表先行者系列」即可獲得紀念小禮乙份，活動至10月18日（日）為止。而凡於即日起至12月6日，凡前往全台浪琴表授權經銷商或直營店鑑賞、試戴先行者表款、同樣也能獲得品牌精美紀念禮物。
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