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疫病退散！日本防疫妖怪清酒正夯

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
勝山Amabie疫病退散純米吟釀。圖／摘自Anosake瑩頤清酒臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
勝山Amabie疫病退散純米吟釀。圖／摘自Anosake瑩頤清酒臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

長長的頭髮、嘴如鳥喙、身體有鱗片、住在海裡、底下卻長了三隻腳，這名為「阿瑪比埃（Amabie）」的妖怪，到底打從哪裡來？

日本傳說在江戶時代，在現今九州熊本縣的外海，每天晚上都可以看到一個發光的物體，這妖怪自稱為是「阿瑪比埃」，並對人們預言:「往後的六年中，各地都會有好豐收，但萬一如果有疫病蔓延，只要把我的樣子給病人看，他們的病痛就會痊癒。」一說完話，「阿瑪比埃」就沒入了海中。

今年因為COVID-19疫情的衝擊，人們又想起了這隻名為「阿瑪比埃」、有著「疫病退散」力量的防疫妖怪，各酒造也陸續推出「阿瑪比埃」酒標的商品，替人們祈福消厄，祈求大家平安，也讓日本酒業能夠度過這次受疫情重創的難關。

松之壽這款以「阿瑪比埃」為主題的清酒，使用清酒專用酒米的「人心地」釀造，帶有淡淡青蘋果與三色堇的香氣，口感上以柔緻的回甘味跟優雅的酸度點綴，尾韻輕柔細緻，清爽芳香。

勝山酒造是宮城縣境內唯一僅存的御用酒造，也推出「阿瑪比埃」酒標限定版，所使用的米並非酒造好適米，而是以當地農家自產的「一見鍾情」米，搭配袋吊傳統工法釀造。

姿浴衣特別純米無濾過生原酒，則是酒藏季節限定版，「阿瑪比埃」酒標由社長女兒親手繪製。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

姿浴衣特別純米無濾過生原酒（Amabie label）。圖／摘自Animitta酒之店臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
姿浴衣特別純米無濾過生原酒（Amabie label）。圖／摘自Animitta酒之店臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
龍力特別純米Amabie。圖／摘自Animitta酒之店臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
龍力特別純米Amabie。圖／摘自Animitta酒之店臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
松之壽純米吟釀海底姬。圖／和心酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
松之壽純米吟釀海底姬。圖／和心酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

疫情 日本

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