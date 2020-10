STAR WARS X PANDORA原力隨身！超人氣角色變串飾

許多星戰迷期待已久的Star Wars x Pandora聯名系列,終於自10月起於全台正式販售。全系列共10顆串飾、一條手鍊,以及一顆獨家珍藏版串飾共12款商品,將科幻史詩「星際大戰」風靡全球的經典符號、光劍、超人氣角色化作可以隨身配戴的串飾。凡一次購入兩件Star WarsTM x Pandora系列珠寶即可獲得「原力同在聯名限定禮盒」。

此次推出的串飾包括許多深受歡迎的角色如「黑武士」、機器人搭檔「R2-D2™」與「C-3PO™」、韓索羅的好搭檔「丘巴卡」、生力軍「BB-8™」機器人等,其中「R2-D2™」與「C-3PO™」的頭部與四肢皆採可動式設計。「莉亞公主」造型吊飾與光劍吊飾則採雙層設計,光劍吊飾背面還刻著電影中的經典台詞「May the force be with you (願原力與你同在)」。