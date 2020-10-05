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STAR WARS X PANDORA原力隨身！超人氣角色變串飾

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Star Wars x Pandora即日起全台上市。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora即日起全台上市。圖／PANDORA提供

許多星戰迷期待已久的Star Wars x Pandora聯名系列，終於自10月起於全台正式販售。全系列共10顆串飾、一條手鍊，以及一顆獨家珍藏版串飾共12款商品，將科幻史詩「星際大戰」風靡全球的經典符號、光劍、超人氣角色化作可以隨身配戴的串飾。凡一次購入兩件Star WarsTM x Pandora系列珠寶即可獲得「原力同在聯名限定禮盒」。

此次推出的串飾包括許多深受歡迎的角色如「黑武士」、機器人搭檔「R2-D2™」與「C-3PO™」、韓索羅的好搭檔「丘巴卡」、生力軍「BB-8™」機器人等，其中「R2-D2™」與「C-3PO™」的頭部與四肢皆採可動式設計。「莉亞公主」造型吊飾與光劍吊飾則採雙層設計，光劍吊飾背面還刻著電影中的經典台詞「May the force be with you （願原力與你同在）」。

除了星戰傳奇，還有從星戰中延伸出全新Disney+ 影集「曼達洛人」中，被許多粉絲認為是baby尤達大師的「The Child」，也是這次串飾作品的主角之一。限量珍藏版的串飾則是Pandora Shine鍍18K金手工鑄成的「星際大戰」Logo串飾，僅販售至今年12月31日或售完為止。系列手鍊則是釦頭上鐫刻「星際大戰」經典電影標誌的925銀蛇鍊。全系列作品中，71%銀為永續循環材質，在原力隨身的同時，也為地球盡一份心力。

Star Wars x Pandora限定系列星際大戰「C-3PO™」造型串飾，3,280元。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora限定系列星際大戰「C-3PO™」造型串飾，3,280元。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora限定系列星際大戰「莉亞公主」造型吊飾，2,480元。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora限定系列星際大戰「莉亞公主」造型吊飾，2,480元。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora限定系列星際大戰「黑武士」造型串飾，2,480元。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora限定系列星際大戰「黑武士」造型串飾，2,480元。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora限定系列，將許多超人氣角色迷你化作串飾。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora限定系列，將許多超人氣角色迷你化作串飾。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora限定系列，將許多超人氣角色迷你化作串飾。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora限定系列，將許多超人氣角色迷你化作串飾。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora限定系列星際大戰「光劍」造型吊飾，2,480元。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora限定系列星際大戰「光劍」造型吊飾，2,480元。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora限定系列星際大戰「The Child」造型串飾，2,080元。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora限定系列星際大戰「The Child」造型串飾，2,080元。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora限定系列星際大戰「R2-D2™」造型吊飾，2,880元。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora限定系列星際大戰「R2-D2™」造型吊飾，2,880元。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora限定系列也包括延伸出的影集角色「孩子」。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora限定系列也包括延伸出的影集角色「孩子」。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora限定系列星際大戰「丘巴卡」造型串飾，2,080元。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora限定系列星際大戰「丘巴卡」造型串飾，2,080元。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora限定系列限量珍藏版Pandora Shine「星際大戰」3D Logo串飾，2,880元。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora限定系列限量珍藏版Pandora Shine「星際大戰」3D Logo串飾，2,880元。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora限定系列，共推出10個串飾、一款手鍊、及一個限量珍藏版串飾。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora限定系列，共推出10個串飾、一款手鍊、及一個限量珍藏版串飾。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora原力同在聯名限定禮盒（不含圖中手鍊串飾）。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora原力同在聯名限定禮盒（不含圖中手鍊串飾）。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora原力同在聯名限定禮盒（不含圖中手鍊串飾）。圖／PANDORA提供
Star Wars x Pandora原力同在聯名限定禮盒（不含圖中手鍊串飾）。圖／PANDORA提供

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Star Wars x Pandora星際大戰串飾10月1日開賣 黑武士曝光

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