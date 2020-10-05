梵克雅寶2020限量版Alhambra吊墜曝光！白金雕花太美了

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）每年底推出的限量版Vintage Alhambra吊墜，是許多人用來銘誌別具深刻意義歲月的紀念之作。2020年的限量版Vintage Alhambra吊墜，首度以裝飾璣鏤雕花白K金製作，炫目燦亮的白光點亮四葉幸運圖騰，環繞中央單顆美鑽。梵克雅寶並提供免費個人化鐫刻服務，能在限量版吊墜背面留下6個字元的個人印記。

象徵幸運的Alhambra系列是梵克雅寶的傳世經典之作，從1968年誕生以來，至今不斷蛻變，從一條點綴多枚幸運圖騰的長項鍊延伸出全系列的珠寶作品。今年的限量版吊墜所採用的璣鏤雕花工藝，鐫刻技術自1910年代起便出現在梵克雅寶各種膾炙人口的作品中，從最初用於妝點腕表表盤，到1930年代間各式小匣子、粉盒及珍貴的 Minaudière百寶匣等珍貴配件，璣鏤雕花映照折射光線，最後綻放燦亮光芒。