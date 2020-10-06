一支牙膏！歐萊德代表台獲2020 Good Design Best 100

以革命性的綠色牙膏，代表台灣獲選Good Design Best 100。圖／歐萊德 提供

日本優良設計獎Good Design Award名列全球四大設計獎，Good design Award Best 100得獎者出爐，綠色美妝品牌歐萊德以革命性的綠色牙膏，顛覆百年傳統配方脫穎而出，代表台灣獲選Good Design Best 100。

評審高度肯定：世上獨一無二的公司設計事例

吸引世界近五千件設計參賽，Good Design Award評審肯定: 「我們高度讚賞O’right，從過去對環境造成高負荷的生產製造，從零開始，以劃時代的組織方式，並以高度的目標導向與美感的企業文化，以及經營哲學，來重新創造生產其產品。從無化學物質的零碳包裝，到產品循環的項目，再到員工敬業度，所有人的目標都是在提出一種對人和地球皆友好的綠色生活方式。這是每個人都在想實現，卻非常困難。但O’right 誠懇且優美地實現了它。這是世界上獨一無二的公司設計事例。」

圖／歐萊德 提供

團隊費時三年 革命性產品誕生

歐萊德董事長葛望平說：「看見評審團的評語讓我們團隊淚崩，當初因為看不下去一百多年來不曾改變的牙膏成分含有許多風險與危害物質，決定啟動一場牙膏革命徹底顛覆傳統牙膏配方，目標做到100%無石化成分的安全健康食品級牙膏。三年時間研發，無數次的失敗沒有澆熄我們的決心，終於完成這支革命性的牙膏。」。

因為拿掉了過度刺激的化學起泡劑成分，當初測試的同仁苦笑著說：為了嘗試刷出泡沫感刷到手臂都變瘦了；成功改變配方後，大家覺得不但可以完全不需要化學起泡劑也能刷得更乾淨更健康！

圖／歐萊德 提供

台灣小，品牌要進入全球困難重重，但葛望平董事長相信ㄧ個只要用心作，不怕檢視，因此這款牙膏不但通過美國官方農業局USDA BIOBASED 100%生物基無石化成分的產品檢驗，從歐萊德P2實驗室研發、綠色原料、綠色包裝、綠色製程、綠色總部、碳排放管理..；與其說我們做出了一支革命性的牙膏，評審們更了解歐萊德團隊對世界做了一個綠色永續企業很好的示範，這種態度是世上獨一無二的，能堅持這樣的態度與成果非常困難，但歐萊德做到了！