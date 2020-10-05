「2020國際手作設計節」 另一種旅行Handmade Your Life
在這因為疫情而不能出國的時代，主辦單位愛手創邀請到日本、香港、泰國、英國、法國、俄羅斯、馬來西亞、澳門、斯里蘭卡等多國職人響應，用另類的方式體驗國外文創文化、帶您暢遊海外的文創之旅。眾多獨具特色手創品牌職人現場見面，期間內還有日本職人連線直播、跨海似顏繪、各式手作課程以及現場主題藝術繪畫表演，在這疫情後緊繃的時代，就用手作來療癒自己吧！
「2020國際手作設計節INTERNATIONAL CRAFT DESIGN FESTIVAL」主辦單位愛手創攜手日本CONNECT-ASIA結合香港賞想文創、古私選品和日本職人共同打造的國際手作祭典將於10月9日至10月11日國慶假期期間，為期三天於台北華山1914文創產業園區舉辦，購票請上udn售票網。
＜活動亮點＞
另一種旅行主題區
因應疫情，許多海外品牌無法前來台灣參展。愛手創與香港當地最大的文創策展品牌香港賞想Think of a Style、日本CONNECT-ASIA合作，集合了香港與日本手作品牌將作品寄送來台，包含日本熱氣球耳飾FASSOON、日本火消魂、香港Inspiration Leather Artwork等。併開設了台灣首次的似顏繪直播區，線上9位日本繪師將透過直播做出客製的似顏繪，即便不出國也可以享受海外藝文風情。
暢遊手作之旅
愛手創2020國際手作設計節邀請了超過150個品牌。來自台灣、日本、香港及多達10個國籍的職人將帶來不同民族風格的創作，豐富的品項包含飾品、鞋包、平面設計、花藝植栽、香氛等…。更設置了DIY體驗區可以讓您現場體驗手作的樂趣!
過去的旅行主題區
除了眾多手作品牌外，國際手作設計節首次與古私選物合作，將老物、古著集合，安排過去的旅行主題區感受過往職人工匠的經典作品，等你來挖寶！
手作課程、體驗講座、現場Live Painting
為了帶給民眾更多體驗，愛手創擴大藝術展演區，以”旅行”為主題邀請數名藝術家現場揮毫創作。多樣化的手作課程與講座讓您的國慶連假過得充實豐富!
超值贈禮，完成簡單任務即可兌換
本次活動購票入場完成指定小任務，即可免費獲得愛手創說走就走午餐小提袋
相關活動與品牌職人介紹，請參考官方粉絲專頁。
2020 國際手作設計節｜另一種旅行
2020 International Craft Design Festival
活動日期 Event Date ：2019/10/09(五)-2019/10/11(日)
入場時間 Doors Open ：10:00
活動時間 Event Time：活動期間每日10:00-19:00
活動地點 Event Place：華山1914文創園區 東2A.B.C館
活動地址 Event address：台北市中正區八德路一段1號
現場全票 180元：一般身分者適用。
預售票 ：單人票單日票120元。
雙人單日票/單人雙日票 : 200元。
2020國際手作設計節-售票系統：udn售票網
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言