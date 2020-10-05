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「2020國際手作設計節」 另一種旅行Handmade Your Life

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／愛手創 提供
圖／愛手創 提供

在這因為疫情而不能出國的時代，主辦單位愛手創邀請到日本香港、泰國、英國、法國、俄羅斯、馬來西亞、澳門、斯里蘭卡等多國職人響應，用另類的方式體驗國外文創文化、帶您暢遊海外的文創之旅。眾多獨具特色手創品牌職人現場見面，期間內還有日本職人連線直播、跨海似顏繪、各式手作課程以及現場主題藝術繪畫表演，在這疫情後緊繃的時代，就用手作來療癒自己吧！

「2020國際手作設計節INTERNATIONAL CRAFT DESIGN FESTIVAL」主辦單位愛手創攜手日本CONNECT-ASIA結合香港賞想文創、古私選品和日本職人共同打造的國際手作祭典將於10月9日至10月11日國慶假期期間，為期三天於台北華山1914文創產業園區舉辦，購票請上udn售票網

圖／愛手創 提供
圖／愛手創 提供

＜活動亮點＞

另一種旅行主題區

因應疫情，許多海外品牌無法前來台灣參展。愛手創與香港當地最大的文創策展品牌香港賞想Think of a Style、日本CONNECT-ASIA合作，集合了香港與日本手作品牌將作品寄送來台，包含日本熱氣球耳飾FASSOON、日本火消魂、香港Inspiration Leather Artwork等。併開設了台灣首次的似顏繪直播區，線上9位日本繪師將透過直播做出客製的似顏繪，即便不出國也可以享受海外藝文風情。

日本品牌FASSOON將帶來最新的熱氣球手作飾品系列。圖／愛手創 提供
日本品牌FASSOON將帶來最新的熱氣球手作飾品系列。圖／愛手創 提供

日本繪師Morrison/鎌田かまを等職人現場連線繪製似顏繪作品。圖／愛手創 提供
日本繪師Morrison/鎌田かまを等職人現場連線繪製似顏繪作品。圖／愛手創 提供
日本繪師Morrison/鎌田かまを等職人現場連線繪製似顏繪作品。圖／愛手創 提供
日本繪師Morrison/鎌田かまを等職人現場連線繪製似顏繪作品。圖／愛手創 提供

暢遊手作之旅

愛手創2020國際手作設計節邀請了超過150個品牌。來自台灣、日本、香港及多達10個國籍的職人將帶來不同民族風格的創作，豐富的品項包含飾品、鞋包、平面設計、花藝植栽、香氛等…。更設置了DIY體驗區可以讓您現場體驗手作的樂趣!

法國品牌The Green Beatle的手作飾品獨具特色。圖／愛手創 提供
法國品牌The Green Beatle的手作飾品獨具特色。圖／愛手創 提供

過去的旅行主題區

除了眾多手作品牌外，國際手作設計節首次與古私選物合作，將老物、古著集合，安排過去的旅行主題區感受過往職人工匠的經典作品，等你來挖寶！

老物品牌一期一會古飾帶您感受過往情懷。圖／愛手創 提供
老物品牌一期一會古飾帶您感受過往情懷。圖／愛手創 提供

手作課程、體驗講座、現場Live Painting

為了帶給民眾更多體驗，愛手創擴大藝術展演區，以”旅行”為主題邀請數名藝術家現場揮毫創作。多樣化的手作課程與講座讓您的國慶連假過得充實豐富!

更多手作與講座課程，讓藝術創作更平易近人。圖／愛手創 提供
更多手作與講座課程，讓藝術創作更平易近人。圖／愛手創 提供

超值贈禮，完成簡單任務即可兌換

本次活動購票入場完成指定小任務，即可免費獲得愛手創說走就走午餐小提袋

愛手創說走就走午餐小提袋。圖／愛手創 提供
愛手創說走就走午餐小提袋。圖／愛手創 提供


相關活動與品牌職人介紹，請參考官方粉絲專頁


2020 國際手作設計節｜另一種旅行

2020 International Craft Design Festival

活動日期 Event Date ：2019/10/09(五)-2019/10/11(日)

入場時間 Doors Open ：10:00

活動時間 Event Time：活動期間每日10:00-19:00

活動地點 Event Place：華山1914文創園區 東2A.B.C館

活動地址 Event address：台北市中正區八德路一段1號

現場全票 180元：一般身分者適用。

預售票 ：單人票單日票120元。

雙人單日票/單人雙日票 : 200元。

2020國際手作設計節-售票系統：udn售票網

日本 香港 品牌

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