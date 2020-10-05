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姐妹們看過來！ 梅子酒兩瓶國慶組合價1010元

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
美國1924黑牌蘇維翁波本桶紅葡萄酒。圖／橡木桶提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
美國1924黑牌蘇維翁波本桶紅葡萄酒。圖／橡木桶提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

今年中秋酒禮市場買氣不弱，看好雙十連假商機，全台擁有32家門市的橡木桶加碼推出促銷優惠，除推出1010歡慶價組合來響應國慶外，凡購買全館綠標指定商品，就享有好禮免費送，優惠至10月30日為止。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「今年中秋連假緊接著國慶，估計能順著中秋買氣帶動後面國慶優惠。以送禮為主的中秋，講求佳節氛圍；而國慶則以連假歡慶為主，因此推出基酒、加烈酒等回饋送禮。」

在1010歡慶價組合商品方面，橡木桶的說法是：「讓你從基酒喝到威士忌，法國喝去日本。」

首先是深受台灣消費者喜愛的日本鶯宿梅果實梅酒，採整顆梅子浸泡，香氣細膩，口感清爽，非常適合作為開胃酒，十月購買兩瓶只要1010元，回饋超過300元。此外，法國五大頂級酒莊之一的寶龍菲力浦，買三瓶只要1010元，立即倒賺超過千元。

袁德珮同時指出：「西班牙雪莉酒第一大集團Gonzalez Byass，旗下西班牙AB莊園Amontillado雪莉酒，堪稱餐桌救星，來自知名產區Jerez（赫雷斯），花香氣息兼具些許蜜餞口感，使搭餐範圍比其他雪莉酒廣闊，是Gonzalez Byass明星商品之一，趁國慶回饋檔期入手，即能獲得調酒界第一把交椅的英國Franklins & Sons通寧水。」

袁德珮表示，橡木桶全台擁有32家門市，凡橡木桶洋酒會員，只要一通電話，不限消費金額與品項，只要有消費即享有15公里範圍的免費外送服務。

十月購買鶯宿梅果實梅酒，兩瓶國慶組合價1010元，回饋超過300元。圖／橡木桶提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
十月購買鶯宿梅果實梅酒，兩瓶國慶組合價1010元，回饋超過300元。圖／橡木桶提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
西班牙AB莊園Amontillado雪莉酒。圖／橡木桶提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
西班牙AB莊園Amontillado雪莉酒。圖／橡木桶提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
摩當卡地冰釀粉紅酒。圖／橡木桶提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
摩當卡地冰釀粉紅酒。圖／橡木桶提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

國慶 中秋 連假

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