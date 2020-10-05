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ROLEX代言人Bryson DeChambeau 首奪美國高球公開賽
腕表品牌勞力士（ROLEX）再傳喜訊，繼九月中品牌代言人獲得美國網球公開賽冠軍，另一位品牌代言人Bryson DeChambeau則於「翼腳高爾夫球俱樂部（Winged Foot Golf Club）」，首奪美國公開賽（U.S. Open）冠軍、並拿下個人職業生涯的首座大賽獎盃。
美國公開賽（U.S. Open）與英國公開賽、美國名人賽、美國職業高爾夫球協會錦標賽齊名，並是當今高爾夫球四大滿貫賽事之一。過往曾有多位勞力士代言人都曾於美國公開賽奪冠，包含Arnold Palmer（1960）、Tiger Woods（2000、2002、2008）與Jordan Spieth（2015）。
而現年27歲、來自美國加州的職業選手Bryson DeChambeau，在2015年成為歷史上第五位於同年獲美國業餘高爾夫錦標賽冠軍與NCAA一級錦標賽的選手，並被譽為大器晚成的明日之星；Bryson DeChambeau的下一步將爭取在加州托瑞松林球場（Torrey Pines）舉辦的美國公開賽中衛冕。而至於現在？站上頒獎台的他則毫無疑問戴上了勞力士藍色表面Sky-Dweller年曆腕表。
這只型號為326934-0003的款式是從2017年發表，具備42毫米與年曆功能，特殊專利的Ring Command機制，可透過表圈輕鬆正逆向調整時間資訊；2020勞力士並推出全新黃K金、黑色表面、黑色橡膠表帶款式，定價則約132萬7,500元。
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