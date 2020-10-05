ROLEX代言人Bryson DeChambeau 首奪美國高球公開賽

腕表品牌勞力士（ROLEX）再傳喜訊，繼九月中品牌代言人獲得美國網球公開賽冠軍，另一位品牌代言人Bryson DeChambeau則於「翼腳高爾夫球俱樂部（Winged Foot Golf Club）」，首奪美國公開賽（U.S. Open）冠軍、並拿下個人職業生涯的首座大賽獎盃。

美國公開賽（U.S. Open）與英國公開賽、美國名人賽、美國職業高爾夫球協會錦標賽齊名，並是當今高爾夫球四大滿貫賽事之一。過往曾有多位勞力士代言人都曾於美國公開賽奪冠，包含Arnold Palmer（1960）、Tiger Woods（2000、2002、2008）與Jordan Spieth（2015）。

而現年27歲、來自美國加州的職業選手Bryson DeChambeau，在2015年成為歷史上第五位於同年獲美國業餘高爾夫錦標賽冠軍與NCAA一級錦標賽的選手，並被譽為大器晚成的明日之星；Bryson DeChambeau的下一步將爭取在加州托瑞松林球場（Torrey Pines）舉辦的美國公開賽中衛冕。而至於現在？站上頒獎台的他則毫無疑問戴上了勞力士藍色表面Sky-Dweller年曆腕表。