蝦皮購物8日限時開賣中衛口罩 10日再抽國慶限定款

蝦皮購物口罩開賣一波接一波，迎接「10.10品牌週年慶」，宣布特別加碼數款MIT醫療口罩，包含3色福德口罩、清新宣言，以及熱度始終不減的中衛口罩潮橘、酷黑、軍綠等特殊色口罩，自即日起至10月10日活動期間，天天於平台限時限量釋出。

即日起至10月10日當天（10月8日除外），每日12時、17時於蝦皮超市不間斷推出不同品牌醫療口罩限時限量特賣，購買單盒即享超商取貨免運，滿足消費者防疫需求。10月8日當天則是於凌晨1:20推出中衛素色系列醫療口罩（天空藍、潮橘、酷黑、軍綠、迷彩）限量5折，10時、20時更推出福德好罩單盒下殺299元的優惠。

此外，為歡慶雙十國慶，蝦皮購物10月10日當天將響應國慶大典，於Facebook粉絲專頁舉辦國慶口罩抽獎活動，民眾於當日活動貼文內留下指定文字，即有機會獲得只送不賣、超級限量的中衛雙十紀念口罩。