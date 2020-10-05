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蝦皮購物8日限時開賣中衛口罩 10日再抽國慶限定款

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
蝦皮購物10月份開放蝦幣全站折抵，最低相當於195元就可以將中衛口罩帶回家。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物10月份開放蝦幣全站折抵，最低相當於195元就可以將中衛口罩帶回家。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物口罩開賣一波接一波，迎接「10.10品牌週年慶」，宣布特別加碼數款MIT醫療口罩，包含3色福德口罩、清新宣言，以及熱度始終不減的中衛口罩潮橘、酷黑、軍綠等特殊色口罩，自即日起至10月10日活動期間，天天於平台限時限量釋出。

即日起至10月10日當天（10月8日除外），每日12時、17時於蝦皮超市不間斷推出不同品牌醫療口罩限時限量特賣，購買單盒即享超商取貨免運，滿足消費者防疫需求。10月8日當天則是於凌晨1:20推出中衛素色系列醫療口罩（天空藍、潮橘、酷黑、軍綠、迷彩）限量5折，10時、20時更推出福德好罩單盒下殺299元的優惠。

此外，為歡慶雙十國慶，蝦皮購物10月10日當天將響應國慶大典，於Facebook粉絲專頁舉辦國慶口罩抽獎活動，民眾於當日活動貼文內留下指定文字，即有機會獲得只送不賣、超級限量的中衛雙十紀念口罩。

而「10.10品牌週年慶」期間不僅精選眾多百貨週年慶夢幻逸品推出下殺5折優惠，並推出全站滿千折百回饋，整個10月份更強打免運優惠，大發全站免運券。而蝦幣在10月份也大大升級，不再僅限於蝦皮商城兌換，而是擴大到整個蝦皮購物站上成千上萬的商家都能使用，最高可以折抵商品售價的25%，相當於用195元就可以將中衛口罩帶回家，若再搭配10月免運月的優惠又更划算。

蝦皮購物10月10日響應國慶大典，於Facebook粉絲專頁舉辦中衛國慶口罩抽獎活動，特製款口罩只送不賣。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物10月10日響應國慶大典，於Facebook粉絲專頁舉辦中衛國慶口罩抽獎活動，特製款口罩只送不賣。圖／蝦皮購物提供
10月7日當天中午12時開賣清新宣言醫用口罩，活動價399元。圖／蝦皮購物提供
10月7日當天中午12時開賣清新宣言醫用口罩，活動價399元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物自10月5日至10月10日每日指定時段開賣福德好罩醫療口罩。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物自10月5日至10月10日每日指定時段開賣福德好罩醫療口罩。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物於10.10品牌週年慶期間加碼開賣多款MIT醫療口罩。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物於10.10品牌週年慶期間加碼開賣多款MIT醫療口罩。圖／蝦皮購物提供
10月8日當天1時20分限時特賣中衛素色系列醫療口罩。圖／蝦皮購物提供
10月8日當天1時20分限時特賣中衛素色系列醫療口罩。圖／蝦皮購物提供

口罩 蝦皮購物 中衛

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