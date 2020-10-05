抹茶控把握這4天！辻利茶舗「買1送1」現賺140元
來自日本京都的百年抹茶「辻利茶舗」，將於10月8日起推出今年最後一波「買1送1」的優惠活動，凡購買經典白玉百匯、辻利濃茶卷切片等產品，可享限時限量加贈送輕抹茶、辻利拿鐵等不同商品，最高現賺140元，並一次滿足抹茶控的雙重享受。
位於遠百信義A13的辻利茶舗，配合遠百週年慶活動，自10月8日至10月11日期間分批推出買1送1方案，乃是今年最後且唯一一次的買1送1優惠，更包含首度推出的「抹茶蛋糕卷」優惠。10月8日，買「經典白玉百匯」送「輕抹茶（冷）」，原總價280元，優惠價150元。10月9日買「辻利濃茶卷切片」送「辻利拿鐵（冷/熱）」原總價290元，優惠價150元。10月10日買「辻利霜淇淋紅豆白玉」送「輕抹茶（冷）」原總價265元，優惠價135元。10月11日買「辻利冰沙漂浮」送「辻利拿鐵（冷/熱）」，原總價310元，優惠價170元。每日上午11點開賣，各限量200組，每人限購2組。
除此之外，10月12日至11月8日期間，切片蛋糕任選2款原價300元，優惠價249元，另有飲品全系列88折優惠。過去辻利茶舗於台北、台中、高雄等地開設分店，但近年隨著調整計畫陸續停業，忠孝SOGO店也於9月底熄燈，目前全台僅剩遠百A13門市。面對外界疑慮，業者也表示，未來將持續在台灣扎根經營，預計明年有街邊店開展的計畫。
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