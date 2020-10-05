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生活工場把珍奶、捲心酥放大了 台灣經典零食超萌變身
不只百貨周年慶，居家通路包括生活工場、特力屋都正展開周年慶，換季想為家裡添購家飾用品，現在正是時候。
●生活工場周年慶 珍奶、捲心酥、蘇打餅變身居家療癒配件
生活工場推出「珍奶」周年慶，即日起至11月1日全台門市全館8折起，鑽石會員限定指定商品任兩件享7折優惠，還有一系列超萌獨家珍奶系列商品，準備讓珍奶控蒐集。
珍珠奶茶是台灣最具代表性的美食之一，生活工場今年周年慶推出一系列珍珠奶茶周邊商品，像是有如放大版的珍奶抱枕，把又大又圓的珍珠配上粉嫩奶茶色搭配上粗吸管，扎實柔軟抱枕內還藏有短絨小蓋毯，最適合現在微涼天氣中溫暖陪伴。
珍奶購物袋則有短絨毛觸感柔軟舒適，寬版提把，外出購物使用都方便，另推出隨身掛著走的珍奶吊飾、Q珍奶暖腳套。除了經典珍珠奶茶，生活工場也把從小吃到大的經典零食巧克力捲心酥、蘇打餅乾變身成造型抱枕與蓋毯，成為家居生活療癒的一部分。
●特力屋全館滿2,500送250 周末限定下殺2.5折
特力屋歡周年慶即日起至10月11日推出實體門市全館滿2,500元送250元電子折價券，針對指定廚具櫃體煥新、衛浴全系列商品，各可享滿1萬元現折1千元優惠，立邦/得利全系列同品牌油漆塗料商品單筆消費滿3,000元再送300元特力屋禮券。
10月17日至11月1日特力屋連續三周末皆推出下殺2.5折驚爆價，像是布魯娜中背扶手椅原價 3,999元，特價999元，現省3,000元；可水洗科技纖維對枕原價2,980元，特價745元，現省2,235元。
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