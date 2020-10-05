快訊

今年流感疫苗哪些族群該施打？不同廠牌差在哪？4圖看懂

新制明年元旦上路！手搖飲要標總糖量和總熱量 配料也要算

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／幸福女人的黃金時代！蔡詩芸演繹鎮金店最新大片

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蔡詩芸演繹鎮金店彼愛麗鑽石Starlight系列。圖／鎮金店提供
蔡詩芸演繹鎮金店彼愛麗鑽石Starlight系列。圖／鎮金店提供

鎮金店（Just Gold）推出2020秋冬最新形象大片，由最近當紅的時尚辣媽蔡詩芸演繹最新首飾系列「幸福相扣」，系列設計以摩登時髦的織鍊為靈感，純金的織鍊係由象徵圓滿的圈一個個環環相扣，如同愛侶從相識、相互傾慕，到攜手步入禮堂組成圓滿家庭，兩人關係逐漸蛻變及昇華，讓緊密交織的愛共譜出幸福未來，與蔡詩芸個人的生命歷程完美呼應。

「幸福相扣」系列織練設計簡約時尚，適合自由搭配品牌經典鍊墜或短素鍊混搭出獨特創意，層層疊疊、前衛而不失優雅，細節則透過品牌工匠精湛的雕刻工藝，以手工逐一雕刻出細緻的紋理，卻不見雕刻刀鑿痕迹，磨砂光面及斜紋雕刻二種工藝設計相互串連，將純金光沙對比完美結合。

蔡詩芸同時也演繹了鎮金店旗下彼愛麗鑽石（Peonia Diamond）的經典頂級美鑽Starlight系列，靈感源自品牌Peonia Diamond彼愛麗鑽石出眾的耀目光芒，以閃亮繁星為主要設計，延伸出星光般耀眼的線條，再鑲嵌上由獨家專利「牡丹花 88 瓣切割法」打造的彼愛麗鑽石，配戴起來猶如一道璀璨流動的星河。

Just Gold幸福相扣吊墜，19,800元。圖／鎮金店提供
Just Gold幸福相扣吊墜，19,800元。圖／鎮金店提供
蔡詩芸演繹鎮金店秋冬新品幸福相扣系列。圖／鎮金店提供
蔡詩芸演繹鎮金店秋冬新品幸福相扣系列。圖／鎮金店提供
Starlight鑽石耳環，54萬1,200元起。圖／鎮金店提供
Starlight鑽石耳環，54萬1,200元起。圖／鎮金店提供
Starlight鑽戒，31萬3,800元起。圖／鎮金店提供
Starlight鑽戒，31萬3,800元起。圖／鎮金店提供
蔡詩芸演繹鎮金店秋冬新品幸福相扣系列。圖／鎮金店提供
蔡詩芸演繹鎮金店秋冬新品幸福相扣系列。圖／鎮金店提供
蔡詩芸演繹鎮金店彼愛麗鑽石Starlight系列。圖／鎮金店提供
蔡詩芸演繹鎮金店彼愛麗鑽石Starlight系列。圖／鎮金店提供
Just Gold幸福相扣項鍊，94,800元。圖／鎮金店提供
Just Gold幸福相扣項鍊，94,800元。圖／鎮金店提供
Just Gold幸福相扣耳環，22,600元。圖／鎮金店提供
Just Gold幸福相扣耳環，22,600元。圖／鎮金店提供
蔡詩芸演繹鎮金店秋冬最新系列形象。圖／鎮金店提供
蔡詩芸演繹鎮金店秋冬最新系列形象。圖／鎮金店提供
Starlight鑽墜（不含鍊），27萬7,200元起。圖／鎮金店提供
Starlight鑽墜（不含鍊），27萬7,200元起。圖／鎮金店提供
Just Gold幸福相扣戒指，28,600元。圖／鎮金店提供
Just Gold幸福相扣戒指，28,600元。圖／鎮金店提供
Just Gold幸福相扣手鍊，39,600元。圖／鎮金店提供
Just Gold幸福相扣手鍊，39,600元。圖／鎮金店提供

鑽石 品牌

延伸閱讀

疫下黃金周 僅93人次內地客訪港 食肆酒吧營業額跌7成

金喜愛裸露鏡頭美炸 網驚「哪個超過50歲女人能比」

小鬼驟逝！ 昔日「角頭」搭擋王陽明悲曝：最後一秒⋯

蔡詩芸：「女人不一定要結婚生小孩，除非在一個好的時間點，遇到對的人。」

相關新聞

四季皆宜的奢華山間逸居 客製服務盡享難忘假期

二世古花園柏悅酒店（Park Hyatt Niseko Hanazono）坐落於迷人的自然美景之中，舉目遠眺，可見羊蹄山等巍峨山峰交錯綿延，飯店呈現悉心佈置的藝術陳設及精緻料理，並展現當代設計風格。

蝦皮購物8日限時開賣中衛口罩 10日再抽國慶限定款

蝦皮購物口罩開賣一波接一波，迎接「10.10品牌週年慶」，宣布特別加碼數款MIT醫療口罩，包含3色福德口罩、清新宣言，以...

抹茶控把握這4天！辻利茶舗「買1送1」現賺140元

來自日本京都的百年抹茶「辻利茶舗」，將於10月8日起推出今年最後一波「買1送1」的優惠活動，凡購買經典白玉百匯、辻利濃茶...

生活工場把珍奶、捲心酥放大了 台灣經典零食超萌變身

不只百貨周年慶，居家通路包括生活工場、特力屋都正展開周年慶，換季想為家裡添購家飾用品，現在正是時候。

影／幸福女人的黃金時代！蔡詩芸演繹鎮金店最新大片

鎮金店（Just Gold）推出2020秋冬最新形象大片，由最近當紅的時尚辣媽蔡詩芸演繹最新首飾系列「幸福相扣」，系列設...

記憶麵包、銅鑼燒！ 麥當勞限量推出4款「哆啦A夢抱枕」

為慶祝「哆啦A夢」漫畫50週年，麥當勞與哆啦A夢合作，自10月7日起至11月3日期間，限時推出4款「DORAEMON愛作...

男神張立昂帥當皮爾卡登快閃店長 70周年限定系列開賣

時尚大師皮爾卡登（Pierre Cardin）創立的同名品牌，今年歡慶70周年，為此品牌特地推出以「輕時尚休閒」為主軸的...

把寶璣大師「起家厝」收起來！ 新款鏤空雙陀飛輪藏心機

發明「陀飛輪」的寶璣（Breguet）曾於2006年推出Ref.5347「雙陀飛輪」，在睽違14年之後，寶璣再度以鏤空機...

JAMEI CHEN大安概念店 找回在米蘭戶外喝下午茶的悠閒

台灣設計師品牌JAMEI CHEN在天母開設的「另空間」是台北知名的複合式服裝店鋪，結合展售與餐飲，用溫馨與舒適悠閒氣息...

政治風暴下 台灣可能取代香港成亞洲藝術交易中心？

10月是亞洲藝術交易市場的旺季，香港蘇富比3日起展開連續一周的秋拍，台北國際藝術博覽會也將於22日展開。在政治風暴下，外...

有行旅／星野虹夕諾雅 慢遊水之庭園

聯合報系有行旅企畫的「星野虹夕諾雅頂級奢華度假villa」，以極致頂級溫泉旅宿為主軸，引領旅人感受有別於日常生活的五感體...

聯名PINEDE推出「手摘紅茶千層」！小日子茶屋插旗高雄

全台首間「小日子手摘茶屋」旗艦店，已於日前正式進駐高雄新光三越三多店。店內同時集結名古屋甜點店PINEDE、樂軒和牛專門...

熱門新聞

一張圖看下周天氣 明起變天氣溫「溜滑梯」整日濕涼

藥品出包、紀錄造假 杏輝等三藥廠遭食藥署列黑名單

心理測驗／挖到寶藏還是化石？ 測試你的財運有多旺

中秋返工車潮午後湧現 國一台中2匝道排隊微堵

路徑大轉彎？昌鴻颱風國慶擾台還是撲日 氣象專家：時間還久言之過早

唐綺陽星座運勢週報：國際間隨時擦槍走火！水瓶有好事、雙魚累到憔悴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。