影／幸福女人的黃金時代！蔡詩芸演繹鎮金店最新大片

鎮金店(Just Gold)推出2020秋冬最新形象大片,由最近當紅的時尚辣媽蔡詩芸演繹最新首飾系列「幸福相扣」,系列設計以摩登時髦的織鍊為靈感,純金的織鍊係由象徵圓滿的圈一個個環環相扣,如同愛侶從相識、相互傾慕,到攜手步入禮堂組成圓滿家庭,兩人關係逐漸蛻變及昇華,讓緊密交織的愛共譜出幸福未來,與蔡詩芸個人的生命歷程完美呼應。

「幸福相扣」系列織練設計簡約時尚,適合自由搭配品牌經典鍊墜或短素鍊混搭出獨特創意,層層疊疊、前衛而不失優雅,細節則透過品牌工匠精湛的雕刻工藝,以手工逐一雕刻出細緻的紋理,卻不見雕刻刀鑿痕迹,磨砂光面及斜紋雕刻二種工藝設計相互串連,將純金光沙對比完美結合。