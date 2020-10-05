影／幸福女人的黃金時代！蔡詩芸演繹鎮金店最新大片

鎮金店（Just Gold）推出2020秋冬最新形象大片，由最近當紅的時尚辣媽蔡詩芸演繹最新首飾系列「幸福相扣」，系列設計以摩登時髦的織鍊為靈感，純金的織鍊係由象徵圓滿的圈一個個環環相扣，如同愛侶從相識、相互傾慕，到攜手步入禮堂組成圓滿家庭，兩人關係逐漸蛻變及昇華，讓緊密交織的愛共譜出幸福未來，與蔡詩芸個人的生命歷程完美呼應。

「幸福相扣」系列織練設計簡約時尚，適合自由搭配品牌經典鍊墜或短素鍊混搭出獨特創意，層層疊疊、前衛而不失優雅，細節則透過品牌工匠精湛的雕刻工藝，以手工逐一雕刻出細緻的紋理，卻不見雕刻刀鑿痕迹，磨砂光面及斜紋雕刻二種工藝設計相互串連，將純金光沙對比完美結合。