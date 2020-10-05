聽新聞
test
0:00 / 0:00
記憶麵包、銅鑼燒！ 麥當勞限量推出4款「哆啦A夢抱枕」
為慶祝「哆啦A夢」漫畫50週年，麥當勞與哆啦A夢合作，自10月7日起至11月3日期間，限時推出4款「DORAEMON愛作夢抱枕」，以哆啦a夢的經典道具、愛吃的零食為基礎，共有記憶麵包、友誼鈴鐺、經典哆啦A夢、療癒銅鑼燒等不同造型，全台限量8萬個。
「哆啦A夢」自1970年連載至今，已經有50年的歷史，四次元口袋中的各種道具，也豐富了粉絲們的想像力，漫畫在全世界銷量已經突破1億本，並推出有眾多週邊商品。本次麥當勞與哆啦A夢所攜手合作的「DORAEMON愛作夢抱枕」共有4款造型，採梯次推出。10月7日上午11時起，首波推出考試前最想要的祕密道具「記憶麵包」，以及象徵哆啦A夢與大雄建立緊密羈絆的「友誼鈴鐺」；10月14日上午11時起至11月3日止，接續推出「經典哆啦A夢」，以及哆啦A夢最喜愛的美味點心「療癒銅鑼燒」，全台限量8萬個，售完為止。
活動期間，凡於麥當勞餐廳內購買任何套餐加價299元，即可獲得1個「DORAEMON愛作夢抱枕」，每人每次消費限加購2個，單買售價329元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言