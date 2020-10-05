記憶麵包、銅鑼燒！ 麥當勞限量推出4款「哆啦A夢抱枕」

為慶祝「哆啦A夢」漫畫50週年，麥當勞與哆啦A夢合作，自10月7日起至11月3日期間，限時推出4款「DORAEMON愛作夢抱枕」，以哆啦a夢的經典道具、愛吃的零食為基礎，共有記憶麵包、友誼鈴鐺、經典哆啦A夢、療癒銅鑼燒等不同造型，全台限量8萬個。

「哆啦A夢」自1970年連載至今，已經有50年的歷史，四次元口袋中的各種道具，也豐富了粉絲們的想像力，漫畫在全世界銷量已經突破1億本，並推出有眾多週邊商品。本次麥當勞與哆啦A夢所攜手合作的「DORAEMON愛作夢抱枕」共有4款造型，採梯次推出。10月7日上午11時起，首波推出考試前最想要的祕密道具「記憶麵包」，以及象徵哆啦A夢與大雄建立緊密羈絆的「友誼鈴鐺」；10月14日上午11時起至11月3日止，接續推出「經典哆啦A夢」，以及哆啦A夢最喜愛的美味點心「療癒銅鑼燒」，全台限量8萬個，售完為止。