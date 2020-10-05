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今年第14號颱風昌鴻生成！ 是否影響台灣「這2天」是關鍵

男神張立昂帥當皮爾卡登快閃店長 70周年限定系列開賣

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
皮爾卡登70周年快閃店運用設計師最愛的幾何元素打造。圖／皮爾卡登提供
皮爾卡登70周年快閃店運用設計師最愛的幾何元素打造。圖／皮爾卡登提供

時尚大師皮爾卡登（Pierre Cardin）創立的同名品牌，今年歡慶70周年，為此品牌特地推出以「輕時尚休閒」為主軸的膠囊系列，包括70周年系列、Icon系列、以及經典Monogram系列共32款的臺灣限量版商品，於臺北時裝周期間透過PCHOME商店街與YAHOO超級商城等電商平台開賣。同時，具有皮爾卡登強烈視覺風格快閃店也在台北信義香堤大道登場，9月25日到10月18日期間提供限定優惠等好康。近期熱播偶像劇「浪漫輸給你」中帥氣演出霸道總裁角色的新生代男神張立昂，更於昨（10月4）日出任快閃店一日店長，現場粉絲大為轟動。

皮爾卡登快閃店設計融入台北時裝周的主題RE: PLAY，並以「太空未來感」為主軸的，外牆斜躺著彷彿棒棒糖般的三個玻璃圓形，靈感來自法國坎城由皮爾卡登先生所設計的氣泡皇宮圓形透明泡泡元素。倒三角型的展示櫃．以蘋果綠跟檸檬黃呼應另外一邊半圓弧型各種繽紛顏色的圓柱，整體配色大膽前衛。店中的大型紙娃娃則重現皮爾卡登經典服裝，可自行拿取換穿，另外設有充滿太空感的大型拉霸機，提供每日限量好禮。

臺灣限量版膠囊系列包含外著、配件到居家休閒等不同類型商品，其中70周年系列採用皮爾卡登先生運用幾何元素所設計的70徽章；Icon系列結合太空概念，傳達品牌的未來時尚原創精神如宇宙探險般永無止盡；經典Monogram系列則解構重組眾所週知的經典LOGO圖騰。台北時裝週活動期間至快閃店，只需憑推播廣告的截圖畫面，即可兌換PChome皮爾卡登旗艦店70周年紀念款商品折價券乙張（消費滿500元即可折抵100元，一人一機限兌一份），現場下單立即折抵。

張立昂擔任皮爾卡登70周年快閃店一日店長。圖／皮爾卡登提供
張立昂擔任皮爾卡登70周年快閃店一日店長。圖／皮爾卡登提供
張立昂替粉絲穿上紙娃娃造型經典服裝。圖／皮爾卡登提供
張立昂替粉絲穿上紙娃娃造型經典服裝。圖／皮爾卡登提供
皮爾卡登70周年快閃店運用設計師最愛的幾何元素打造。圖／皮爾卡登提供
皮爾卡登70周年快閃店運用設計師最愛的幾何元素打造。圖／皮爾卡登提供
皮爾卡登先生運用幾何元素所設計的70周年logo。圖／皮爾卡登提供
皮爾卡登先生運用幾何元素所設計的70周年logo。圖／皮爾卡登提供
（由左至右）皮爾卡登代表林秋蘭女士與擔任一日店長的張立昂。圖／皮爾卡登提供
（由左至右）皮爾卡登代表林秋蘭女士與擔任一日店長的張立昂。圖／皮爾卡登提供
皮爾卡登70周年快閃店位於台北信義香堤大道。圖／皮爾卡登提供
皮爾卡登70周年快閃店位於台北信義香堤大道。圖／皮爾卡登提供

快閃 太空

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