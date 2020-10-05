男神張立昂帥當皮爾卡登快閃店長 70周年限定系列開賣

時尚大師皮爾卡登（Pierre Cardin）創立的同名品牌，今年歡慶70周年，為此品牌特地推出以「輕時尚休閒」為主軸的膠囊系列，包括70周年系列、Icon系列、以及經典Monogram系列共32款的臺灣限量版商品，於臺北時裝周期間透過PCHOME商店街與YAHOO超級商城等電商平台開賣。同時，具有皮爾卡登強烈視覺風格快閃店也在台北信義香堤大道登場，9月25日到10月18日期間提供限定優惠等好康。近期熱播偶像劇「浪漫輸給你」中帥氣演出霸道總裁角色的新生代男神張立昂，更於昨（10月4）日出任快閃店一日店長，現場粉絲大為轟動。

皮爾卡登快閃店設計融入台北時裝周的主題RE: PLAY，並以「太空未來感」為主軸的，外牆斜躺著彷彿棒棒糖般的三個玻璃圓形，靈感來自法國坎城由皮爾卡登先生所設計的氣泡皇宮圓形透明泡泡元素。倒三角型的展示櫃．以蘋果綠跟檸檬黃呼應另外一邊半圓弧型各種繽紛顏色的圓柱，整體配色大膽前衛。店中的大型紙娃娃則重現皮爾卡登經典服裝，可自行拿取換穿，另外設有充滿太空感的大型拉霸機，提供每日限量好禮。