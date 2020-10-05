聽新聞
test
0:00 / 0:00
把寶璣大師「起家厝」收起來！新款鏤空雙陀飛輪藏心機
發明「陀飛輪」的寶璣（Breguet）曾於2006年推出Ref.5347「雙陀飛輪」，在睽違14年之後，寶璣再度以鏤空機芯、精雕、新款複合式皮帶、多層次細節，帶來更富賞玩細節的Classique Double Tourbillon 5345「Quai De L'Horloge」腕表。
新款的5345傳承了5347相同的「雙陀飛輪」功能，兩個連成直線的陀飛輪裝置個別自轉也公轉，自轉約一分鐘、表面的公轉一圈則約12小時，正是一天的一半時光；差別在於首次使用了廂型、透明的藍寶石水晶玻璃，讓欣賞者能由外而內，欣賞手上鍊588N機芯的打磨修飾。
雖然並未指明「限量生產」，但由於機芯表背高度耗費眼力的雕工，確定讓5345成為一款無法大量量產的款式。588N機芯的背面，以四片機板假以人手金雕，將寶璣大師當年的「起家厝」：位於巴黎河畔、首間製表工坊的場景，以全版形式雕刻於機芯上，房屋結構的線條、窗櫺與石板、木材的紋理，歷歷在目，甚至小窗中似還有一妙齡女子，由窗內望向窗外。
翻轉回正面，完全呈現眼前的雙發條盒與雙陀飛輪，發條盒上更有以寶璣品牌首字母草寫B大寫的鏤空橋板，一旦拉開表冠調整時間，更能快速欣賞機芯結構的快速公轉自轉，如宇宙星河運行、不捨晝夜。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言