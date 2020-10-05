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把寶璣大師「起家厝」收起來！新款鏤空雙陀飛輪藏心機

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
5345機芯的背面是腕表的另一賞玩重點：四片底板拼湊而成的金屬畫布上，工匠以巧手雕刻還原了寶璣大師當年於巴黎河畔的首間製表工坊，極其細幼繁複。圖 / Breguet提供。
5345機芯的背面是腕表的另一賞玩重點：四片底板拼湊而成的金屬畫布上，工匠以巧手雕刻還原了寶璣大師當年於巴黎河畔的首間製表工坊，極其細幼繁複。圖 / Breguet提供。

發明「陀飛輪」的寶璣（Breguet）曾於2006年推出Ref.5347「雙陀飛輪」，在睽違14年之後，寶璣再度以鏤空機芯、精雕、新款複合式皮帶、多層次細節，帶來更富賞玩細節的Classique Double Tourbillon 5345「Quai De L'Horloge」腕表

新款的5345傳承了5347相同的「雙陀飛輪」功能，兩個連成直線的陀飛輪裝置個別自轉也公轉，自轉約一分鐘、表面的公轉一圈則約12小時，正是一天的一半時光；差別在於首次使用了廂型、透明的藍寶石水晶玻璃，讓欣賞者能由外而內，欣賞手上鍊588N機芯的打磨修飾。

雖然並未指明「限量生產」，但由於機芯表背高度耗費眼力的雕工，確定讓5345成為一款無法大量量產的款式。588N機芯的背面，以四片機板假以人手金雕，將寶璣大師當年的「起家厝」：位於巴黎河畔、首間製表工坊的場景，以全版形式雕刻於機芯上，房屋結構的線條、窗櫺與石板、木材的紋理，歷歷在目，甚至小窗中似還有一妙齡女子，由窗內望向窗外。

翻轉回正面，完全呈現眼前的雙發條盒與雙陀飛輪，發條盒上更有以寶璣品牌首字母草寫B大寫的鏤空橋板，一旦拉開表冠調整時間，更能快速欣賞機芯結構的快速公轉自轉，如宇宙星河運行、不捨晝夜。

經過手工打磨倒角修飾的B Logo，成為固定於發條盒上的鏤空視覺藝術。圖 / Breguet提供。
經過手工打磨倒角修飾的B Logo，成為固定於發條盒上的鏤空視覺藝術。圖 / Breguet提供。
加厚、透明的廂型藍寶石水晶玻璃，讓光線能更加投射入機芯內，增加欣賞時的空間感與樂趣。圖 / Breguet提供。
加厚、透明的廂型藍寶石水晶玻璃，讓光線能更加投射入機芯內，增加欣賞時的空間感與樂趣。圖 / Breguet提供。
Breguet，Classique Double Tourbillon 5345「Quai De L'Horloge」腕表，鉑金，46毫米，時間顯示，雙陀飛輪，約2,054萬元。圖 / Breguet提供。
Breguet，Classique Double Tourbillon 5345「Quai De L'Horloge」腕表，鉑金，46毫米，時間顯示，雙陀飛輪，約2,054萬元。圖 / Breguet提供。
一只手表如何臻至時間與視覺的雙重藝術？Breguet新款5345鏤空雙陀飛輪腕表，在細節、視覺上呈現雙重的微型工藝之美。圖 / Breguet提供。
一只手表如何臻至時間與視覺的雙重藝術？Breguet新款5345鏤空雙陀飛輪腕表，在細節、視覺上呈現雙重的微型工藝之美。圖 / Breguet提供。

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