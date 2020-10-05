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JAMEI CHEN大安概念店 找回在米蘭戶外喝下午茶的悠閒
台灣設計師品牌JAMEI CHEN在天母開設的「另空間」是台北知名的複合式服裝店鋪，結合展售與餐飲，用溫馨與舒適悠閒氣息的整體氛圍擄獲不少顧客的心。而近日JAMEI CHEN全新「大安概念店」隆重開幕，建構出的又是另一種風格，特別以「時尚告解室」爲核心主軸，將宗教裏的虔誠化作以純白為基調的畫廊動線空間。
在近100坪的JAMEI CHEN大安概念店裡可分爲概念展演空間、時尚告解室、JAMEI CHEN展演長廊、貴賓試衣間與戶外Cafe這5個區域，店裝最特別的部分就是以米蘭大教堂（Milan Cathedral）外部的歌德式建築（Architecture Gothique）為靈感所打造向上升騰的100根垂直古典木質裝飾欄柱。特殊白色塗料除了運用在建築本體上，也創作出幾個重點裝置雕塑作品，而這些雕塑上還可見到數學算式、泰戈爾詩詞，天文學手稿與時尚象形文，藝術總監郭英聲也以義大利畫家喬托的畫作「信念」作爲這個新空間的靈魂，整體從概念到細節都充滿巧思。
店內販售JAMEI CHEN服裝、包款與配件，還有兩年前推出的In Addition時尚系列。戶外的Cafe則是以英國設計師Faye Toogood所設計的Poly Poly Chair營造出像是米蘭市中心布雷拉（Brera）的時尚藝文空間。與文華東方酒店合作的下午茶每天接受三組預約，主題隨JAMEI CHEN系列作品而變化。
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