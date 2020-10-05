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JAMEI CHEN大安概念店 找回在米蘭戶外喝下午茶的悠閒

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
JAMEI CHEN全新「大安概念店」隆重開幕。圖／JAMEI CHEN提供
JAMEI CHEN全新「大安概念店」隆重開幕。圖／JAMEI CHEN提供

台灣設計師品牌JAMEI CHEN在天母開設的「另空間」是台北知名的複合式服裝店鋪，結合展售與餐飲，用溫馨與舒適悠閒氣息的整體氛圍擄獲不少顧客的心。而近日JAMEI CHEN全新「大安概念店」隆重開幕，建構出的又是另一種風格，特別以「時尚告解室」爲核心主軸，將宗教裏的虔誠化作以純白為基調的畫廊動線空間。

在近100坪的JAMEI CHEN大安概念店裡可分爲概念展演空間、時尚告解室、JAMEI CHEN展演長廊、貴賓試衣間與戶外Cafe這5個區域，店裝最特別的部分就是以米蘭大教堂（Milan Cathedral）外部的歌德式建築（Architecture Gothique）為靈感所打造向上升騰的100根垂直古典木質裝飾欄柱。特殊白色塗料除了運用在建築本體上，也創作出幾個重點裝置雕塑作品，而這些雕塑上還可見到數學算式、泰戈爾詩詞，天文學手稿與時尚象形文，藝術總監郭英聲也以義大利畫家喬托的畫作「信念」作爲這個新空間的靈魂，整體從概念到細節都充滿巧思。

店內販售JAMEI CHEN服裝、包款與配件，還有兩年前推出的In Addition時尚系列。戶外的Cafe則是以英國設計師Faye Toogood所設計的Poly Poly Chair營造出像是米蘭市中心布雷拉（Brera）的時尚藝文空間。與文華東方酒店合作的下午茶每天接受三組預約，主題隨JAMEI CHEN系列作品而變化。

特殊白色塗料除了運用在建築本體上，也創作出幾個重點裝置雕塑作品。圖／JAMEI CHEN提供
特殊白色塗料除了運用在建築本體上，也創作出幾個重點裝置雕塑作品。圖／JAMEI CHEN提供
戶外的Cafe以英國設計師Faye Toogood所設計的Poly Poly Chair營造出像是米蘭市中心布雷拉（Brera）的時尚藝文空間。圖／JAMEI CHEN提供
戶外的Cafe以英國設計師Faye Toogood所設計的Poly Poly Chair營造出像是米蘭市中心布雷拉（Brera）的時尚藝文空間。圖／JAMEI CHEN提供
店內販售JAMEI CHEN服裝、包款與配件，還有兩年前推出的In Addition時尚系列。圖／JAMEI CHEN提供
店內販售JAMEI CHEN服裝、包款與配件，還有兩年前推出的In Addition時尚系列。圖／JAMEI CHEN提供
店裝最特別的部分就是以米蘭大教堂外部的歌德式建築為靈感所打造向上升騰的100根垂直古典木質裝飾欄柱。圖／JAMEI CHEN提供
店裝最特別的部分就是以米蘭大教堂外部的歌德式建築為靈感所打造向上升騰的100根垂直古典木質裝飾欄柱。圖／JAMEI CHEN提供
店內販售JAMEI CHEN服裝、包款與配件，還有兩年前推出的In Addition時尚系列。圖／JAMEI CHEN提供
店內販售JAMEI CHEN服裝、包款與配件，還有兩年前推出的In Addition時尚系列。圖／JAMEI CHEN提供
JAMEI CHEN全新「大安概念店」隆重開幕。圖／JAMEI CHEN提供
JAMEI CHEN全新「大安概念店」隆重開幕。圖／JAMEI CHEN提供
戶外Cafe與文華東方酒店合作的下午茶每天接受三組預約，主題隨JAMEI CHEN系列作品而變化。圖／JAMEI CHEN提供
戶外Cafe與文華東方酒店合作的下午茶每天接受三組預約，主題隨JAMEI CHEN系列作品而變化。圖／JAMEI CHEN提供

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