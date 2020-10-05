政治風暴下 台灣可能取代香港成亞洲藝術交易中心?

10月是亞洲藝術交易市場的旺季，香港蘇富比3日起展開連續一周的秋拍，台北國際藝術博覽會也將於22日展開。在政治風暴下，外界擔憂香港藝術交易市場亞洲龍頭寶座不保，文化部陸續祭出兩項減免藝品交易稅的政策，希望藉此吸引國際藝廊、拍賣公司來台，甚至進一步取代香港地位。但藝術界人士多認為，台灣整體藝術投資環境必須提升，才能吸引國際買家。

2000年之前，蘇富比、佳士得兩大國際拍賣公司均在台灣舉行拍賣會，台灣拍賣市場所得，一度曾占兩岸三地成交額逾9成。但隨台灣修改藝品拍賣納稅方式，兩大拍賣公司相繼退出台灣，台灣拍賣市場萎縮至不到2%。

去年香港深陷反送中風暴，開始有人倡議修改稅制、鼓勵國際買家重回台灣。文化部去年宣布擴大藝術品免徵營業稅範圍，文化部長李永得日前也透露，將修法將藝術品拍賣所得改採分離課稅，減輕藝品課稅負擔。

當年兩大拍賣行移出台灣的最後一根稻草是課稅方式，但香港的優勢不只是稅制。佳士得台灣區總經理翁曉惠指出，佳士得將台灣拍賣會轉移至香港的關鍵，不僅是著眼於香港的零營業稅，更是看中香港的國際化、擁有一流國際藝廊、以及穩定健全的投資環境。她直言，台灣不夠國際化、缺乏國際藝廊，藝品的流通、資訊和投資環境都不如香港。光是減免藝品課稅，並不足以吸引國際藝術展會、拍賣會來此。

政治風暴加上疫情，但香港蘇富比、佳士得拍賣交易並未萎縮。香港佳士得指出，雖因疫情拍賣場次減少，但單場拍賣會的成績往往超越疫情之前。香港在國際拍賣市場的地位也未受影響，佳士得7月舉行的全球四大城市同步拍賣，倫敦、巴黎和紐約便以香港為中心舉槌運作。

蘇富比今晚在香港舉行的現代藝術晚拍，將延續6月紐約蘇富比的創舉，讓全球觀眾透過直播參與拍賣常玉「蹺腿的裸女」等大作。業者認為，網路將是藝品交易的下一個戰場，以台灣的科技水準，政府可透過投資高科技協助藝術產業向全世界行銷。