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一月才推新品牌 Kenzo創辦人高田賢三染新冠肺炎去世

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
Kenzo品牌創辦人高田賢三先生因新冠肺炎疫情而在周日於巴黎過世，享壽81歲。圖／摘自IG
Kenzo品牌創辦人高田賢三先生因新冠肺炎疫情而在周日於巴黎過世，享壽81歲。圖／摘自IG

日前才在巴黎時裝周發表最新系列作品的時尚品牌Kenzo傳出壞消息，品牌創辦人高田賢三先生因新冠肺炎疫情而在周日於巴黎過世，享壽81歲。

出生於日本兵庫縣姫路市的高田賢三，1970年創立Kenzo，開始風光的設計生涯，1976年就在巴黎勝利廣場Place des Victoires開設旗艦店，1978年的馬戲團時裝秀更是讓他聲名大噪，是日本闖進國際時裝界非常具代表性的人物，以瑰麗的印花聞名。Kenzo於1990年代被法國奢侈品龍頭路易威登集團買下，他本人則是在1999年宣布退休，但他所創作出的各種經典像是老虎頭、罌粟花、眼睛等，依舊是之後Kenzo設計師的靈感來源。今年一月，他才推出嶄新的設計品牌「K三」，主打奢侈家居市場。

回顧今年疫情肆虐下，時尚圈也痛失不少人才，除了高田賢三先生，同屬高齡的義大利傳奇鞋履設計師Sergio Rossi、愛馬仕櫥窗藝術總監Leïla Menchari也都不幸因新冠肺炎去世。

Kenzo品牌創辦人高田賢三先生因新冠肺炎疫情而在周日於巴黎過世，享壽81歲。圖／摘自IG
Kenzo品牌創辦人高田賢三先生因新冠肺炎疫情而在周日於巴黎過世，享壽81歲。圖／摘自IG
Kenzo品牌創辦人高田賢三先生因新冠肺炎疫情而在周日於巴黎過世，享壽81歲。圖／摘自IG
Kenzo品牌創辦人高田賢三先生因新冠肺炎疫情而在周日於巴黎過世，享壽81歲。圖／摘自IG
Kenzo品牌創辦人高田賢三今年一月才推出嶄新的設計品牌「K三」，主打奢侈家居市場。圖／摘自IG
Kenzo品牌創辦人高田賢三今年一月才推出嶄新的設計品牌「K三」，主打奢侈家居市場。圖／摘自IG

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