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聯名PINEDE推出「手摘紅茶千層」！小日子茶屋插旗高雄

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
小日子手摘茶屋提供有多款早午餐組合。圖／小日子手摘茶屋提供
小日子手摘茶屋提供有多款早午餐組合。圖／小日子手摘茶屋提供

全台首間「小日子手摘茶屋」旗艦店，已於日前正式進駐高雄新光三越三多店。店內同時集結名古屋甜點店PINEDE、樂軒和牛專門店等品牌，帶給民眾獨家的手摘紅茶千層、中式麵點等不同的用餐選擇。10月5日起至10月30日期間，還有打卡送茶點、滿500送100等開幕優惠。

甫於10月開幕的「小日子手摘茶屋」，由PINEDE、樂軒和牛專門店、小日子等三方聯名共創，以「輕盈享受生活」為主軸所規劃。店內設有百坪空間，包括有4人座位、沙發區、長型木桌等規劃。菜單共有早午餐、主食、輕食甜點、茶點與多種飲品。其中飲品中的基底茶，選用斯里蘭卡烏瓦茶葉，標榜友善環境栽種且零農藥檢測、安全無毒。

除了小日子所規劃的早午餐菜單外，民眾也可吃到與樂軒合作的紅燒牛肉麵、和牛滷肉飯等餐點，亦有牛肉咖哩飯、唐揚炸雞咖哩飯等不同的選擇，價格多落於200元上下。甜點則是與名古屋的PINEDE合作，攜手推出獨家口味「手摘紅茶千層蛋糕」，並有使用北海道中澤奶油、小山園抹茶所原料製作而成的其他甜品。同時空間中亦規劃小日子商号，販售一系列日常廢物、實用小物，療癒民眾日常。

10月5日至10月30日期間，凡2人以上同行並打卡，即贈送招牌茶點「三色流沙包滿溢組」。消費滿500元，即贈送100元抵用券；另外憑當日消費發票，也可以享扭扭蛋一次。

小日子手摘茶屋與樂軒合作，推出一系列中式餐點。圖／小日子手摘茶屋提供
小日子手摘茶屋與樂軒合作，推出一系列中式餐點。圖／小日子手摘茶屋提供
小日子手摘茶屋與名古屋PINEDE合作推出的獨家口味「手摘紅茶千層蛋糕」。圖／小日子手摘茶屋提供
小日子手摘茶屋與名古屋PINEDE合作推出的獨家口味「手摘紅茶千層蛋糕」。圖／小日子手摘茶屋提供

甜點 高雄市

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