聯名PINEDE推出「手摘紅茶千層」！小日子茶屋插旗高雄

全台首間「小日子手摘茶屋」旗艦店，已於日前正式進駐高雄新光三越三多店。店內同時集結名古屋甜點店PINEDE、樂軒和牛專門店等品牌，帶給民眾獨家的手摘紅茶千層、中式麵點等不同的用餐選擇。10月5日起至10月30日期間，還有打卡送茶點、滿500送100等開幕優惠。

甫於10月開幕的「小日子手摘茶屋」，由PINEDE、樂軒和牛專門店、小日子等三方聯名共創，以「輕盈享受生活」為主軸所規劃。店內設有百坪空間，包括有4人座位、沙發區、長型木桌等規劃。菜單共有早午餐、主食、輕食甜點、茶點與多種飲品。其中飲品中的基底茶，選用斯里蘭卡烏瓦茶葉，標榜友善環境栽種且零農藥檢測、安全無毒。

除了小日子所規劃的早午餐菜單外，民眾也可吃到與樂軒合作的紅燒牛肉麵、和牛滷肉飯等餐點，亦有牛肉咖哩飯、唐揚炸雞咖哩飯等不同的選擇，價格多落於200元上下。甜點則是與名古屋的PINEDE合作，攜手推出獨家口味「手摘紅茶千層蛋糕」，並有使用北海道中澤奶油、小山園抹茶所原料製作而成的其他甜品。同時空間中亦規劃小日子商号，販售一系列日常廢物、實用小物，療癒民眾日常。