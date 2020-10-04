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5款鬼滅便當！JR東日本×鬼滅之刃「無限列車」上路

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
活動期間，將會陸續推出5款對應角色的鐵路便當。圖／擷取自【公式】鬼滅の刃×SLぐんま～無限列車大作戦～推特
活動期間，將會陸續推出5款對應角色的鐵路便當。圖／擷取自【公式】鬼滅の刃×SLぐんま～無限列車大作戦～推特

日本的鐵道之旅，總是有許多主題，吸引旅客不斷去參加。擁有超高人氣的動漫「鬼滅之刃」，即將於10月迎來最新劇場版動畫「鬼滅之刃－無限列車」上映。日本鐵路公司JR東日本也將於10月9日起，推出「鬼滅之刃×SL群馬～無限列車大作戰～」的特別聯名企劃。除了將會有特製的電車、車站、服裝，讓粉絲沉浸在鬼滅之刃的世界之外，還會有5款依照主角特質所設計的鐵路便當，絕對能讓粉絲驚呼連連。

由漫畫家吾峠呼世晴所創作的「鬼滅之刃」，劇情描述主角為妹妹而走向斬鬼之途，推出後就獲得不少粉絲肯定，不僅是2019年日本最暢銷的漫畫，更以短短的4年3個月的時間，就突破發行量1億本的關卡，打破「航海王」所維持的紀錄，可謂是當今最熱門的日本漫畫。以漫畫為基礎、製作精美的動畫，亦讓鬼滅之刃的人氣扶搖直上。

隨著鬼滅之刃的爆紅，連帶也推出一系列週邊商品與聯名活動。此次JR東日本所推出的「鬼滅之刃×SL群馬～無限列車大作戰～」，活動時間自10月9日至12月31日，並以信越本線高崎站～橫川站周邊，以及「碓冰峠鐵道文化村」作為活動中心所設計。活動期間內，蒸氣列車「SL群馬橫川」將會打造成無限列車的款式，還會以角色的聲音進行廣播，並使用鬼滅之刃的頭枕巾；車站也會進行各種角色的裝飾。

活動期間內，主角們將會換上鐵路站務人員的服裝，推出一系列特色週邊商品。另外針對竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助、煉獄杏壽郎等5名人氣角色，也會推出相互對應的鐵路便當，從食器顏色到配料，通通都是呼應主角的特色，適合粉絲們收集。

儘管目前因新冠肺炎因素，赴日旅遊並非易事，但隨著此次大型聯名活動的推出，也證明鬼滅之刃的超高人氣。鬼滅之刃的粉絲們仍可期盼在疫情趨緩之後，有機會赴日參與更多不同的主題之旅。

在週邊商品中，可看到各個角色化身為鐵路相關工作人員。圖／擷取自【公式】鬼滅の刃×SLぐんま～無限列車大作戦～推特
在週邊商品中，可看到各個角色化身為鐵路相關工作人員。圖／擷取自【公式】鬼滅の刃×SLぐんま～無限列車大作戦～推特
針對聯名活動的頭枕巾，也讓鐵道之旅更具主題感。圖／截自https://slgunma-kimetsu.com/活動官網
針對聯名活動的頭枕巾，也讓鐵道之旅更具主題感。圖／截自https://slgunma-kimetsu.com/活動官網
蒸氣列車「SL群馬橫川」將會在活動期間，打造成無限列車的樣式。圖／截自https://slgunma-kimetsu.com/活動官網
蒸氣列車「SL群馬橫川」將會在活動期間，打造成無限列車的樣式。圖／截自https://slgunma-kimetsu.com/活動官網

日本 列車 動畫

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