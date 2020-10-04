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LG真無線耳機能消毒還可控制電視 Bose太陽眼鏡也能聽音樂

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
LG TONE Free（HBS-FN6）搭配圓潤輕巧、手感極佳的馬卡龍充電盒設計，輕鬆駕馭各種的場合且方便攜帶，建議售價5,490元。圖／LG電子提供
LG TONE Free（HBS-FN6）搭配圓潤輕巧、手感極佳的馬卡龍充電盒設計，輕鬆駕馭各種的場合且方便攜帶，建議售價5,490元。圖／LG電子提供

現在如果還沒有擁有無線藍牙耳機，那就太跟不上潮流了！LG推出全新LG TONE Free FN6真無線藍牙耳機，不僅結合英國頂級音響專家MERIDIAN技術，可透過DSP技術精細控制音訊，充電盒還內建UV nano紫外線功能，有線充電同時即可殺死耳塞細菌，更推出全新遠端操控電視功能，透過藍牙配對便能夠直接調整LG電視音量、靜音等功能。

全新升級的TONE Free應用程式，可自由切換4種預設音場模式及2種自訂模式，另外也考慮使用者於通勤及戶外活動的方便性，只要於預先從App打開來訊通知功能，即可選擇希望聽取通知的App，像是最常用的LINE、Facebook、Instagram、Gmail、簡訊等，都可透過耳機直接聽取來訊內容。

Bose也於近期推出2款延續QC系列特色的無線耳機，體積更輕巧，更舒適柔軟的進階版鯊魚鰭耳套，同時擁有更出色的音質表現。其中，全新Bose消噪耳塞採用多個麥克風組合，感測評估周圍的噪音，將其傳遞到搭載最新獨家演算法的專有電子晶片上，戴上耳塞的瞬間，各種噪音、轟鳴聲都消失殆盡，11段消噪等級，以及「通透模式」都可隨使用者需求輕鬆調整。

另外，結合太陽眼鏡與耳機實用功能於一身的Bose太陽眼鏡也推出2款適合不同場合使用的新品。全新Bose太陽眼鏡運動款專為騎自行車、跑步、攀登等戶外運動而生，貓眼款則更適合日常使用，除了配備可阻擋高達99% UV射線的偏光鏡片，更都採用Bose獨家開放式聽覺技術，並搭載Bose迄今為止最小巧、輕便，近乎隱形的聲學系統，可聆聽音樂、通話、操控語音助理，即使在每小時40公里的速度下騎行，也能享受令人驚喜的聆聽體驗。

Bose太陽眼鏡貓眼款鏡片可輕鬆替換，擁有鏡面玫瑰金和漸層紫兩種額外的色彩選擇，建議售價8,500元。圖／Bose提供
Bose太陽眼鏡貓眼款鏡片可輕鬆替換，擁有鏡面玫瑰金和漸層紫兩種額外的色彩選擇，建議售價8,500元。圖／Bose提供
LG TONE Free（HBS-FN6）內建「UVnano紫外線殺菌」技術並獲得TUV認證，可於10分鐘後殺死耳塞部分高達99.9%的細菌，使用者配戴時能夠享受乾淨舒適的聆聽體驗。圖／LG電子提供
LG TONE Free（HBS-FN6）內建「UVnano紫外線殺菌」技術並獲得TUV認證，可於10分鐘後殺死耳塞部分高達99.9%的細菌，使用者配戴時能夠享受乾淨舒適的聆聽體驗。圖／LG電子提供
Bose消噪耳塞擁有18小時電池續航能力，充電盒另外提供12小時的使用時間，建議售價9,500 元。圖／Bose提供
Bose消噪耳塞擁有18小時電池續航能力，充電盒另外提供12小時的使用時間，建議售價9,500 元。圖／Bose提供
Bose無線耳塞售價6,200 元，提供黑色、海藍、冰川白3種顏色選擇。圖／Bose提供
Bose無線耳塞售價6,200 元，提供黑色、海藍、冰川白3種顏色選擇。圖／Bose提供

噪音 紫外線 鯊魚

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