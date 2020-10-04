LG真無線耳機能消毒還可控制電視 Bose太陽眼鏡也能聽音樂

現在如果還沒有擁有無線藍牙耳機，那就太跟不上潮流了！LG推出全新LG TONE Free FN6真無線藍牙耳機，不僅結合英國頂級音響專家MERIDIAN技術，可透過DSP技術精細控制音訊，充電盒還內建UV nano紫外線功能，有線充電同時即可殺死耳塞細菌，更推出全新遠端操控電視功能，透過藍牙配對便能夠直接調整LG電視音量、靜音等功能。

全新升級的TONE Free應用程式，可自由切換4種預設音場模式及2種自訂模式，另外也考慮使用者於通勤及戶外活動的方便性，只要於預先從App打開來訊通知功能，即可選擇希望聽取通知的App，像是最常用的LINE、Facebook、Instagram、Gmail、簡訊等，都可透過耳機直接聽取來訊內容。

Bose也於近期推出2款延續QC系列特色的無線耳機，體積更輕巧，更舒適柔軟的進階版鯊魚鰭耳套，同時擁有更出色的音質表現。其中，全新Bose消噪耳塞採用多個麥克風組合，感測評估周圍的噪音，將其傳遞到搭載最新獨家演算法的專有電子晶片上，戴上耳塞的瞬間，各種噪音、轟鳴聲都消失殆盡，11段消噪等級，以及「通透模式」都可隨使用者需求輕鬆調整。