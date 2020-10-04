舉杯飛上天超Chill 海尼根0.0零酒精登上星宇追月機

另類「機加酒」來了！海尼根攜手星宇航空，在「Fly To The Moon星宇追月號」飛行體驗活動中，提供海尼根0.0零酒精作為迎賓飲料，搭配燒肉品牌胡同燒肉的鹽蔥豬梅花丼，讓旅客在三萬英呎高空中，度過最Chill的中秋節。

許多人不知道，高空中的艙壓會讓味覺產生變化，對於甜鹹度的感受會變低，但鮮味（Umami）卻會增加，因此在飛機上，鮮味濃厚的食物，就會變得特別美味。以海尼根0.0零酒精搭配燒肉，先讓香氣交織的鮮嫩肉汁在口中四溢，再微輟一口清爽順口的海尼根0.0振奮味蕾，就成為中秋節最令人上癮的幸福滋味。

海尼根0.0零酒精承襲海尼根經典啤酒製程，選用水、麥芽、啤酒花為基底，搭配獨特A酵母，經兩次發酵，再以真空蒸餾方式移除酒精，打造出美妙口感，入口盡是拉格啤酒飽滿圓潤風味，清爽順口，滿足生活中各種「想喝卻不能喝」的時刻。

台灣海尼根總經理鄭健發表示：「共創商機，共飲時機。海尼根0.0零酒精打破界線，為消費者拓展各種意想不到的暢飲時刻，也很開心星宇航空邀請海尼根0.0的跨界合作，舉杯享受俯瞰海島夜景配滿月的絕美秋景。」