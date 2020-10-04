猜猜看 哪些是2020年全球10大最有價值烈酒品牌？
回想一下，你心目中最有價值的10大烈酒品牌有哪些？如果你的名單上是以蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌居多的話，那這次你恐怕得要「槓龜」了。
根據The Spirits Business引用研究公司Brand Finance的調查報告，以全球市場為基礎，根據品牌授權收入、年度營收預測及資產等，列出2020年最有價值的前十大烈酒品牌。
就這份名單來看，中式烈酒勢力龐大，不但在前10大當中，佔了5個名額，還幾乎個個名列前茅，至少前三名都是中式烈酒。不但由大家耳熟能詳的貴州茅台、五糧液分居冠亞軍；有「新國酒」之稱的夢之藍，也拿下季軍寶座。
在大家所熟悉的威士忌方面，蘇格蘭威士忌僅有Johnnie Walker上榜，名列第六。美國田納西威士忌Jack Daniel's，名列第五位，是所謂的「洋酒」裡面，排名最前面的了。
來自法國干邑區的軒尼詩（Hennessy），則位居第七名。
根據Brand Finance推估，2020年全球10大最有價值烈酒品牌總累積價值可達330億美金，約合新台幣9600億元。
2020年全球10大最有價值烈酒品牌排名：
1.貴州茅台
2.五糧液
3.夢之藍
4.瀘州老窖
5.Jack Daniel's
6.Johnnie Walker
7.Hennessy
8.Smirnoff
9.古井貢酒
10.Bacardi
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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