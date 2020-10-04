猜猜看 哪些是2020年全球10大最有價值烈酒品牌？

回想一下，你心目中最有價值的10大烈酒品牌有哪些？如果你的名單上是以蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌居多的話，那這次你恐怕得要「槓龜」了。

根據The Spirits Business引用研究公司Brand Finance的調查報告，以全球市場為基礎，根據品牌授權收入、年度營收預測及資產等，列出2020年最有價值的前十大烈酒品牌。

就這份名單來看，中式烈酒勢力龐大，不但在前10大當中，佔了5個名額，還幾乎個個名列前茅，至少前三名都是中式烈酒。不但由大家耳熟能詳的貴州茅台、五糧液分居冠亞軍；有「新國酒」之稱的夢之藍，也拿下季軍寶座。

在大家所熟悉的威士忌方面，蘇格蘭威士忌僅有Johnnie Walker上榜，名列第六。美國田納西威士忌Jack Daniel's，名列第五位，是所謂的「洋酒」裡面，排名最前面的了。

來自法國干邑區的軒尼詩（Hennessy），則位居第七名。

根據Brand Finance推估，2020年全球10大最有價值烈酒品牌總累積價值可達330億美金，約合新台幣9600億元。

2020年全球10大最有價值烈酒品牌排名：

1.貴州茅台

2.五糧液

3.夢之藍

4.瀘州老窖

5.Jack Daniel's

6.Johnnie Walker

7.Hennessy

8.Smirnoff

9.古井貢酒

10.Bacardi

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