更輕薄、更有行動力 微軟發表新款Surface 入門價1.6萬

微軟於全球發表會推出全新超輕薄筆電Surface Laptop Go，以及升級款二合一裝置Surface Pro X，藉由多樣化設計、顏色與多種價格選擇，滿足不同風格與工作環境需求。

Surface Laptop Go是微軟迄今最輕盈且經濟實惠的Surface Laptop，搭載12.4英吋的PixelSense觸控式螢幕、精密的大觸控板和鍵程為1.3 mm的全尺寸鍵盤，並提供白金、冰藍和砂岩金3種顏色。搭載第10代Intel Core i5處理器，完整的Windows安全性與雲端功能，內置720p高畫質鏡頭和雙重遠場錄音室麥克風，最長可達13小時的電池續航力、可快速充電，滿足入門款使用者全天侯工作、學習生產力需求。

微軟經典的二合一裝置Surface Pro X也全新升級，搭配高通客製化晶片打造「極致輕薄、隨時連線」的優勢，讓使用者可隨時保持連線，延續高生產力和創造力，並擁有最長可達15小時的電池續航力。全新白金色外觀，並為配有Slim Pen的實體鍵盤保護蓋增加了白金、冰藍和緋紅3種新配色。效能更強、更長續航，以及更有彈性的使用方式，讓Surface Pro X更適合需要高效能的行動工作者使用。