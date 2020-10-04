聽新聞
test
0:00 / 0:00
不怕狗便畫地圖 石頭科技新旗艦掃地機器人用AI避障礙
被譽為「家務神器」之一的掃地機器人，最近變得越來越聰明，不只能乾吸濕拖，還可以辨識障礙物提前避開。Roborock石頭科技新推出S6 MaxV旗艦機種，搭載全球首款AI雙鏡頭500萬畫素、使用業界首創的高通8核心CPU，實現強大演算、建圖、規劃、避障、脫困的實用功能；在清潔吸力方面，也提升25%，最強2500Pa吸力，能將家中縫隙積塵徹底清掃；出門在外，更可以透過即時視訊及語音，查看家中狀況並和寵物趣味互動。
S6 MaxV擁有AI物體識別技術，搭配500萬畫素雙攝影鏡頭加持，可即時快速識別鞋子、底座、體重計等家庭常見障礙物，實現安全避障。配合高通驍龍8核心CPU強大演算力，不僅能避開障礙物，識別出的物體還能在手機App上顯示實景照片，還能不斷升級圖像庫，越用越聰明。新增多樓層地圖自動識別，可同時記憶並分別編輯4張地圖，透天厝換層清潔時，機器人即可自動識別所在樓層，載入相應地圖開始工作。
除了以2500Pa強力拔除縫隙積塵、E11等級HEPA濾網過濾微塵，S6 MaxV底部還有297ml抽屜式大水箱，以全新恒壓電控技術，精準控制噴水量，拖地過程中讓拖布保持合適的濕度。5200mAh超大電量，續航時間長達180分鐘，單次充飽電可清掃90坪。最特別的是，如果家中有寵物，還可透過Roborock App遠端進行單方向錄音傳輸，以及視訊通話功能，隨時與檢視家中狀況。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言