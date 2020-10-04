不怕狗便畫地圖 石頭科技新旗艦掃地機器人用AI避障礙

被譽為「家務神器」之一的掃地機器人，最近變得越來越聰明，不只能乾吸濕拖，還可以辨識障礙物提前避開。Roborock石頭科技新推出S6 MaxV旗艦機種，搭載全球首款AI雙鏡頭500萬畫素、使用業界首創的高通8核心CPU，實現強大演算、建圖、規劃、避障、脫困的實用功能；在清潔吸力方面，也提升25%，最強2500Pa吸力，能將家中縫隙積塵徹底清掃；出門在外，更可以透過即時視訊及語音，查看家中狀況並和寵物趣味互動。

S6 MaxV擁有AI物體識別技術，搭配500萬畫素雙攝影鏡頭加持，可即時快速識別鞋子、底座、體重計等家庭常見障礙物，實現安全避障。配合高通驍龍8核心CPU強大演算力，不僅能避開障礙物，識別出的物體還能在手機App上顯示實景照片，還能不斷升級圖像庫，越用越聰明。新增多樓層地圖自動識別，可同時記憶並分別編輯4張地圖，透天厝換層清潔時，機器人即可自動識別所在樓層，載入相應地圖開始工作。