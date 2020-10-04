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不怕狗便畫地圖 石頭科技新旗艦掃地機器人用AI避障礙

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
石頭科技2021年全新旗艦機種S6 MaxV掃地機器人超前登場，搭載AI雙鏡頭500萬畫素、高通8核心，並擁有最強2500Pa吸力。記者黃筱晴／攝影
石頭科技2021年全新旗艦機種S6 MaxV掃地機器人超前登場，搭載AI雙鏡頭500萬畫素、高通8核心，並擁有最強2500Pa吸力。記者黃筱晴／攝影

被譽為「家務神器」之一的掃地機器人，最近變得越來越聰明，不只能乾吸濕拖，還可以辨識障礙物提前避開。Roborock石頭科技新推出S6 MaxV旗艦機種，搭載全球首款AI雙鏡頭500萬畫素、使用業界首創的高通8核心CPU，實現強大演算、建圖、規劃、避障、脫困的實用功能；在清潔吸力方面，也提升25%，最強2500Pa吸力，能將家中縫隙積塵徹底清掃；出門在外，更可以透過即時視訊及語音，查看家中狀況並和寵物趣味互動。

S6 MaxV擁有AI物體識別技術，搭配500萬畫素雙攝影鏡頭加持，可即時快速識別鞋子、底座、體重計等家庭常見障礙物，實現安全避障。配合高通驍龍8核心CPU強大演算力，不僅能避開障礙物，識別出的物體還能在手機App上顯示實景照片，還能不斷升級圖像庫，越用越聰明。新增多樓層地圖自動識別，可同時記憶並分別編輯4張地圖，透天厝換層清潔時，機器人即可自動識別所在樓層，載入相應地圖開始工作。

除了以2500Pa強力拔除縫隙積塵、E11等級HEPA濾網過濾微塵，S6 MaxV底部還有297ml抽屜式大水箱，以全新恒壓電控技術，精準控制噴水量，拖地過程中讓拖布保持合適的濕度。5200mAh超大電量，續航時間長達180分鐘，單次充飽電可清掃90坪。最特別的是，如果家中有寵物，還可透過Roborock App遠端進行單方向錄音傳輸，以及視訊通話功能，隨時與檢視家中狀況。

297ml抽屜式大水箱，可精準控制噴水量，拖地過程中讓拖布保持合適的濕度。記者黃筱晴／攝影
297ml抽屜式大水箱，可精準控制噴水量，拖地過程中讓拖布保持合適的濕度。記者黃筱晴／攝影
石頭科技S6 MaxV掃地機器人即日起上市，建議售價24,999元，10月13日前限時早鳥預購19,999元，加碼送市價1,270元的石頭二代豪華耗材禮盒。記者黃筱晴／攝影
石頭科技S6 MaxV掃地機器人即日起上市，建議售價24,999元，10月13日前限時早鳥預購19,999元，加碼送市價1,270元的石頭二代豪華耗材禮盒。記者黃筱晴／攝影
S6 MaxV可以透過即時視訊及語音，查看家中狀況並和寵物趣味互動。圖／樂視達提供
S6 MaxV可以透過即時視訊及語音，查看家中狀況並和寵物趣味互動。圖／樂視達提供
強大的智慧避障及吸力，可成功躲避障礙物完成清潔，並同時辨識及記錄下每樣物件位置。記者黃筱晴／攝影
強大的智慧避障及吸力，可成功躲避障礙物完成清潔，並同時辨識及記錄下每樣物件位置。記者黃筱晴／攝影
石頭科技S6 MaxV掃地機器人擁有AI雙眼視覺避障技術，可即時快速識別鞋子、底座、體重秤，甚至狗狗便便等家庭常見障礙物，實現安全避障。記者黃筱晴／攝影
石頭科技S6 MaxV掃地機器人擁有AI雙眼視覺避障技術，可即時快速識別鞋子、底座、體重秤，甚至狗狗便便等家庭常見障礙物，實現安全避障。記者黃筱晴／攝影

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