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打卡送「Prime神仙牛」吃到飽！新馬辣桃園3號店開幕

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
店內無限提供有澳洲M6～M9+黑毛和牛、美國CAB安格斯黑牛等肉品。圖／新馬辣提供
店內無限提供有澳洲M6～M9+黑毛和牛、美國CAB安格斯黑牛等肉品。圖／新馬辣提供

連鎖麻辣鍋物「新馬辣」繼桃園大江、桃園站前等分店後，再於9月30日進駐桃園中正藝文特區。為慶祝新店開幕，10月5日至10月7日期間，打卡即贈「美國Prime神仙牛」吃到飽。另外位於宜蘭的新馬辣羅東店所推出的「涼夏午茶」方案，即日起也以甜品冰櫃取代蛋糕，增添民眾用餐的變化性

隸屬於馬辣集團旗下的「新馬辣」，提供有多種不同的湯底，並有澳洲M6～M9+黑毛和牛、美國CAB安格斯黑牛、澳洲特級牛舌、美國choice無骨牛小排等肉品，以及阿根廷天使紅蝦、野生草蝦、蘇澳小卷、東石蛤蜊等海鮮，同時提供多種飲品與16種哈根達斯冰淇淋、16種莫凡彼冰淇淋，通通都是無限量供應

新馬辣甫於今年6月開設桃園站前店，後又再於中正藝文特區開設桃園藝文店，乃是該品牌在桃園的第3間門市。該店位處展演中心正對面，提供有超過200席座位，並以玫瑰花牆、擬真花拱、人造草皮、花海瀑布等元素增添打卡樂趣。桃園藝文店目前已在試營運，並有進口酒水無限暢飲的50元升級方案；10月5日至10月7日期間，2成人以上同行並提前1日以上預約，參與打卡活動，即加贈美國Prime神仙牛吃到飽。

另外，宜蘭羅東店自8月開始推出「299涼夏午茶」方案，標榜每人299元，就可以無限品嚐澳洲和牛咖哩飯、多種甜點、蛋糕，以及4大冰車的哈根達斯、2大冰車的莫凡彼冰淇淋。自10月開始，將由無限供應的布蕾、奶酪、豆花、布丁、愛玉，還有鮮切水果、各式手工蛋糕，取代原本的蛋糕10選3，提昇民眾用餐變化感。僅限平日下午14:00～17:00供應。

新馬辣開設桃園藝文店，乃是桃園第3間門市。圖／新馬辣提供
新馬辣開設桃園藝文店，乃是桃園第3間門市。圖／新馬辣提供
為慶祝新店開幕，限時推出「美國Prime神仙牛」吃到飽活動。圖／新馬辣提供
為慶祝新店開幕，限時推出「美國Prime神仙牛」吃到飽活動。圖／新馬辣提供

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