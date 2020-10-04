打卡送「Prime神仙牛」吃到飽！新馬辣桃園3號店開幕

連鎖麻辣鍋物「新馬辣」繼桃園大江、桃園站前等分店後，再於9月30日進駐桃園中正藝文特區。為慶祝新店開幕，10月5日至10月7日期間，打卡即贈「美國Prime神仙牛」吃到飽。另外位於宜蘭的新馬辣羅東店所推出的「涼夏午茶」方案，即日起也以甜品冰櫃取代蛋糕，增添民眾用餐的變化性

隸屬於馬辣集團旗下的「新馬辣」，提供有多種不同的湯底，並有澳洲M6～M9+黑毛和牛、美國CAB安格斯黑牛、澳洲特級牛舌、美國choice無骨牛小排等肉品，以及阿根廷天使紅蝦、野生草蝦、蘇澳小卷、東石蛤蜊等海鮮，同時提供多種飲品與16種哈根達斯冰淇淋、16種莫凡彼冰淇淋，通通都是無限量供應

新馬辣甫於今年6月開設桃園站前店，後又再於中正藝文特區開設桃園藝文店，乃是該品牌在桃園的第3間門市。該店位處展演中心正對面，提供有超過200席座位，並以玫瑰花牆、擬真花拱、人造草皮、花海瀑布等元素增添打卡樂趣。桃園藝文店目前已在試營運，並有進口酒水無限暢飲的50元升級方案；10月5日至10月7日期間，2成人以上同行並提前1日以上預約，參與打卡活動，即加贈美國Prime神仙牛吃到飽。