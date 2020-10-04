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雪糕生乳捲、幽靈蛋糕！亞尼克「萬聖節限定甜點」好萌

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
亞尼克自10月6日起，推出一系列期間限定新品。記者陳睿中／攝影
亞尼克自10月6日起，推出一系列期間限定新品。記者陳睿中／攝影

隨著萬聖節即將到來，「亞尼克」自10月6日起，將推出萬聖魔力紅、魔幻指尖等一系列恐怖又可愛的造型甜點。另外配合今年適逢20週年，也將以BT21為基礎，推出全新限定口味「巧克力雪糕」生乳捲，不僅有限時優惠價，還可享滿額加贈BT21週邊商品的方案。

亞尼克今年以韓國人氣虛擬角色BT21為元素，推出草莓多多生乳捲、奶黃金沙生乳捲等不同口味。除了生乳捲印有BT21字樣，還均有特製的包裝盒與提袋。本次於10月6日起新推出的「BT21巧克力雪糕生乳捲」，使用比利時54%巧克力所製成的巧克力雪糕，帶來苦甜又清涼的綿密口感，並搭配北海道奶霜、特黑泡芙蛋糕，帶來大人系的成熟滋味，並且同樣有BT21相關字樣與包裝。每條原價450元，11月18日前享優惠價429元。

自10月6日起，亞尼克、亞尼克夢想村也推出一系列萬聖節應景商品與活動。10月6日起，亞尼克會推出8款日本直送的「奇幻萬聖點心杯」，每杯都是不同的造型瓷杯，搭配上焦糖蒸布丁，並以奶霜、水果點綴，每杯198元，2杯350元。亞尼克夢想村推出的「萬聖魔力紅」，則擁有紅刺蝟般的外型，內餡為巧克力奶霜、巧克力慕斯、覆盆子果餡和巧克力酥餅，6吋680元。「萬聖焦糖嫩布丁」以幽靈、蜘蛛網等俏皮造型點綴，內有布丁內餡、焦糖慕斯，6吋520元。

除此之外，萬聖節還有宛若巫婆手指的「魔幻指尖」，蝙蝠、南瓜、小精靈等4款造型的「糖霜餅乾」，以及以跳跳糖配上比利時嘉麗寶巧克力的「跳跳糖克力」，售價75～98元。其中糖霜餅乾可享買3片送淘氣小精靈餅乾1片；魔幻指尖也有買3送1的優惠。10月1日至11月1日期間，手作造型蛋糕課程，也會有「萬聖萌鬼派對蛋糕」的體驗主題。

為慶祝品牌20週年，10月6日至11月18日期間，至門市消費品項中，只要有1項BT21系列商品，單筆滿額2,020元，即贈送BT21保冷袋；消費滿2,888元，即贈送BT21咖啡杯盤組。10月9日至11月14日期間，每周五、六的下午16:00～19:00，不同站的YTM也會推出限時限量快閃活動，BT21巧克力雪糕生乳捲＋BT21保冷袋，原價1,330元，合購優惠價858元，再加贈原味生乳捲1條。即日起至10月31日期間，至亞尼克夢想村陽明山店打卡，可享飲品買1送1；於亞尼克陽明山店打卡，則有霜淇淋第2支半價。

萬聖節期間還有魔幻指尖、4款造型的糖霜餅乾，以及跳跳糖克力。記者陳睿中／攝影
萬聖節期間還有魔幻指尖、4款造型的糖霜餅乾，以及跳跳糖克力。記者陳睿中／攝影
「萬聖焦糖嫩布丁」以幽靈、蜘蛛網點綴，6吋520元。。記者陳睿中／攝影
「萬聖焦糖嫩布丁」以幽靈、蜘蛛網點綴，6吋520元。。記者陳睿中／攝影
8款日本直送的「奇幻萬聖點心杯」，每杯198元，2杯350元。記者陳睿中／攝影
8款日本直送的「奇幻萬聖點心杯」，每杯198元，2杯350元。記者陳睿中／攝影
外型宛若紅刺蝟的「萬聖魔力紅」，6吋680元。記者陳睿中／攝影
外型宛若紅刺蝟的「萬聖魔力紅」，6吋680元。記者陳睿中／攝影
新推出的「BT21巧克力雪糕生乳捲」。記者陳睿中／攝影
新推出的「BT21巧克力雪糕生乳捲」。記者陳睿中／攝影

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