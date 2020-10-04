快訊

拜登推文：再過一個月就可以稱拜登夫人第一夫人了

不斷更新／國5北返壅塞雪隧回堵5公里 收假日國道9地雷路段

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／旅英修藝術設計 吳珮蓁做麵包重健康

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
旅居英國長達13年的吳珮蓁畢業於倫敦藝術大學中央聖馬丁藝術與設計學院，2014年歸國後毅然投入烘焙行列，在新竹市開設羅曼帝烘焙坊。記者王駿杰／攝影
旅居英國長達13年的吳珮蓁畢業於倫敦藝術大學中央聖馬丁藝術與設計學院，2014年歸國後毅然投入烘焙行列，在新竹市開設羅曼帝烘焙坊。記者王駿杰／攝影

旅居英國長達13年的吳珮蓁畢業於倫敦藝術大學中央聖馬丁藝術與設計學院，2014年歸國後毅然投入烘焙行列，卻碰上世紀食安風暴，讓她萌生讓民眾品嘗安全健康糕點的動機，在新竹市開設羅曼帝烘焙坊，所有甜點麵包都首重健康，加上歐洲學習藝術的底子，讓她做出來的麵包散發出一股歐洲美學氛圍，也成為網路甜點達人。

吳珮蓁國中畢業後就遠赴英國求學，從小就在藝術的薰陶中長大，因此大學選擇就讀藝術與設計學院，和其他同學的發展不同，吳珮蓁選擇所愛的美食之路，2013年到巧克力王國瑞士修習半年的甜點巧克力課程，歸國後又到竹北喜來登飯店實習。

吳珮蓁說，她原本還在思考未來人生規畫該如何發展，由於對美食與健康的堅持，她決定要拿出自己看家本領，走上烘焙之路。憶起羅曼帝烘焙坊創業初心，吳珮蓁說，最早只是單純想做點心給家人品嘗，如同品牌slogan「Inspired by nature」，希望給人最天然健康的甜點。

吳珮蓁說，無論是吐司或甜點，她都堅持不添加任何色素、香精、泡打粉、防腐劑等食品添加物，尤其是吐司，堅持不使用麵包改良劑等快速改變口感的添加物，而是堅持延選好食材與原料，包括100%使用法國頂級伊思尼奶油和鮮奶油、日本上白糖、北海道煉乳、100%無漂白麵粉、鮮乳標章100%生乳製成之無添加鮮乳、喜馬拉雅山玫瑰鹽等，全程需耗時三天才能完成，中間需經16小時低溫發酵，吃起來口感濕潤有彈性，且保水性高。

吳珮蓁說，無論是吐司或甜點，她都堅持不添加任何色素、香精、泡打粉、防腐劑等食品添加物，尤其是吐司，堅持不使用麵包改良劑等快速改變口感的添加物，而是堅持延選好食材與原料。記者王駿杰／攝影
吳珮蓁說，無論是吐司或甜點，她都堅持不添加任何色素、香精、泡打粉、防腐劑等食品添加物，尤其是吐司，堅持不使用麵包改良劑等快速改變口感的添加物，而是堅持延選好食材與原料。記者王駿杰／攝影
吳珮蓁說，無論是吐司或甜點，她都堅持不添加任何色素、香精、泡打粉、防腐劑等食品添加物，尤其是吐司，堅持不使用麵包改良劑等快速改變口感的添加物，而是堅持延選好食材與原料。記者王駿杰／攝影
吳珮蓁說，無論是吐司或甜點，她都堅持不添加任何色素、香精、泡打粉、防腐劑等食品添加物，尤其是吐司，堅持不使用麵包改良劑等快速改變口感的添加物，而是堅持延選好食材與原料。記者王駿杰／攝影

甜點

延伸閱讀

快來亞都麗緻「鬼」混！逛墓地、吃蜘蛛、啃啃木乃伊

含糖量過高！ 愛爾蘭法院：Subway的麵包不是麵包

食譜／歐洲鄉村工匠麵包 配沙拉最佳選擇

出爐就秒殺！台北中山「地瓜麵包」超搶手，韓系手撕麵包50元有找

相關新聞

打卡送「Prime神仙牛」吃到飽！新馬辣桃園3號店開幕

連鎖麻辣鍋物「新馬辣」繼桃園大江、桃園站前等分店後，再於9月30日進駐桃園中正藝文特區。為慶祝新店開幕，10月5日至10...

雪糕生乳捲、幽靈蛋糕！亞尼克「萬聖節限定甜點」好萌

隨著萬聖節即將到來，「亞尼克」自10月6日起，將推出萬聖魔力紅、魔幻指尖等一系列恐怖又可愛的造型甜點。另外配合今年適逢2...

來嘉義市玩要拿嘉藏美角地圖 享美食、藝術、老屋

連鎖電影院「in89嘉義豪華影城」位於嘉義市民族路與成仁街口，現正施工，預計2020年第四季完工啟用，勢必帶來大批人潮與...

影／旅英修藝術設計 吳珮蓁做麵包重健康

旅居英國長達13年的吳珮蓁畢業於倫敦藝術大學中央聖馬丁藝術與設計學院，2014年歸國後毅然投入烘焙行列，卻碰上世紀食安風...

金曲女星貴氣「上手」 手環秀個性 珠寶表優雅滿分

今年第31屆金曲獎女星造型活潑有趣，出席女星不論是走紅毯、觀禮、或頒獎，都以穿出自己的個性為主。既然表達自我，比起戴在脖...

超商鮮食大戰 全家統一都拚名店結盟

疫情改變民眾用餐習慣，外食意願大幅降低，超商雙雄統一超7-ELEVEN、全家趁勢強力布局鮮食，雙方大戰打得如火如荼，其中全家攜手鼎泰豐推出人氣炒飯更是引爆話題。全家透露，為了做出口味能達到一百分的炒飯，連鼎泰豐的老闆楊紀華親自到鮮食廠指導，上市一周內，平均每分鐘可賣出10盒炒飯。

金曲紅毯／魏如萱搶帥 徐若瑄性感成「嬌」點

第31屆金曲獎頒獎典禮首度移師台北流行音樂中心，紅毯星光魅力依舊不減，女星們不只秀性感，還要比拚帥氣；男歌手們則是以展現...

金曲31／林俊傑被LV包了 還是台灣穿上雲朵西裝第一人

31屆金曲獎最大咖表演嘉賓林俊傑搭檔演奏家黃裕翔、小提琴家蘇子茵，表演《一千年以後》和《新歌交換餘生》，一如外界期待展現...

金曲紅毯／金曲31紅毯穿搭 搞怪、漫畫風才吸睛

台灣三金典禮，「金曲獎」向來都是被認為是最能呈現台灣文化的一個頒獎典禮，所以紅毯的穿搭都很兼容並蓄，無論是要高級奢華、美...

黑橋牌推章魚燒、泡菜香腸 台式香腸也能嘗到日韓味

香腸龍頭業者黑橋牌今年首度推出有著異國風味的「章魚燒香腸」、「韓式巨無霸泡菜熟香腸」，口味獨特，包著飽滿的內餡，讓消費者...

嘿！早餐吃什麼？「早餐跳島計畫」帶你走跳特色早餐店

早餐是一天中最重要的一餐，台灣的早餐變化尤其多樣豐富，歷經不同的文化及社會的發展變遷，最早期的農業社會，當時的早餐多半是...

1+1大於2！住宿券夯「聯賣」 搶攻「雙城假期」新商機

島內旅行正夯，加上第四季開始休年假，各飯店頻頻打出「1+1」的聯賣專案，多數是都會區與景區飯店聯手，或是集團內跨區整合，...

熱門新聞

中秋「炒飯」太猛！激情後腹痛就醫：女卵巢囊腫破裂

雙十連假恐有颱風？民眾憂國慶焰火會不會泡湯

影／中市連假第3日返鄉車潮大 警疏導交通均順暢

明最後好天氣！周一變天北東整周濕涼 氣象局：很有感

恐有颱風亂國慶連假？ 氣象局曝3種路徑

凌晨地震震央在台中市府東北方 中部多人被震醒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。