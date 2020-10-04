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影／旅英修藝術設計 吳珮蓁做麵包重健康
旅居英國長達13年的吳珮蓁畢業於倫敦藝術大學中央聖馬丁藝術與設計學院，2014年歸國後毅然投入烘焙行列，卻碰上世紀食安風暴，讓她萌生讓民眾品嘗安全健康糕點的動機，在新竹市開設羅曼帝烘焙坊，所有甜點麵包都首重健康，加上歐洲學習藝術的底子，讓她做出來的麵包散發出一股歐洲美學氛圍，也成為網路甜點達人。
吳珮蓁國中畢業後就遠赴英國求學，從小就在藝術的薰陶中長大，因此大學選擇就讀藝術與設計學院，和其他同學的發展不同，吳珮蓁選擇所愛的美食之路，2013年到巧克力王國瑞士修習半年的甜點巧克力課程，歸國後又到竹北喜來登飯店實習。
吳珮蓁說，她原本還在思考未來人生規畫該如何發展，由於對美食與健康的堅持，她決定要拿出自己看家本領，走上烘焙之路。憶起羅曼帝烘焙坊創業初心，吳珮蓁說，最早只是單純想做點心給家人品嘗，如同品牌slogan「Inspired by nature」，希望給人最天然健康的甜點。
吳珮蓁說，無論是吐司或甜點，她都堅持不添加任何色素、香精、泡打粉、防腐劑等食品添加物，尤其是吐司，堅持不使用麵包改良劑等快速改變口感的添加物，而是堅持延選好食材與原料，包括100%使用法國頂級伊思尼奶油和鮮奶油、日本上白糖、北海道煉乳、100%無漂白麵粉、鮮乳標章100%生乳製成之無添加鮮乳、喜馬拉雅山玫瑰鹽等，全程需耗時三天才能完成，中間需經16小時低溫發酵，吃起來口感濕潤有彈性，且保水性高。
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