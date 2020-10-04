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金曲女星貴氣「上手」 手環秀個性 珠寶表優雅滿分

聯合報 / 記者孫曼／專題即時報導
兼具個性和優雅氣質的珠寶表和手環為金曲女星造型亮點。圖／梵克雅寶、寶格麗提供
兼具個性和優雅氣質的珠寶表和手環為金曲女星造型亮點。圖／梵克雅寶、寶格麗提供

今年第31屆金曲獎女星造型活潑有趣，出席女星不論是走紅毯、觀禮、或頒獎，都以穿出自己的個性為主。既然表達自我，比起戴在脖子上給人看的項鍊，更多女星選擇了配戴在自己手上、讓自己也看得到的珠寶，一方面展現個人風格，不搶走整體搭配的風采，另一方面珠寶表的優雅氣質更為造型帶來亮點。包括女神徐若瑄、JOLIN蔡依林、ELLA陳嘉樺、梁靜茹等人，身上最吸睛的行頭都是在手上。

以帥氣褲裝走紅毯的ELLA陳嘉樺，配戴了全系列寶格麗（BVLGARI）的蛇形珠寶Serpenti系列作品，其中又以手腕上纏繞了三圈的Serpenti頂級鑽石手環最具視覺效果，造型感十足的搶眼設計，價值上千萬。而寶格麗的品牌大使、天后蔡依林，則以寶格麗古幣系列Monete的頂級黃K金古幣手鍊，為一身Versace的人魚中空裝畫龍點睛，恰到好處不過度的珠寶配搭，以及令人耳目一新的珠寶選擇，沒走紅毯實在很可惜。

除了造型手環，氣質優雅又高貴的珠寶表也是今年金曲珠寶的焦點。徐若瑄以梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）珠寶搭配紫紅色摺紙概念禮服，手腕上的全鑽Cadenas珠寶表，是品牌1935年以溫莎公爵夫人為靈感推出的經典之作，表盤採用傾斜的獨特設計，讓配戴者可以不用低頭便能看到時間，至今依舊別具魅力，完美詮釋橫跨時空的雋永品味。梁靜茹則以海瑞溫斯頓（Harry Winston）的純粹的美鑽珠寶配搭一身大印花禮服，手腕上的Ultimate Emerald Signature珠寶時計，以彷彿花瓣般盛開的鑽石環繞表殼中心以單顆祖母綠切工鑽石，是品牌辨識度極高的璀璨之作。

寶格麗Monete系列頂級黃K金古幣手鍊，黃K金手鍊，中央鑲嵌1顆古幣，100萬元。圖／寶格麗提供
寶格麗Monete系列頂級黃K金古幣手鍊，黃K金手鍊，中央鑲嵌1顆古幣，100萬元。圖／寶格麗提供
蔡依林配戴寶格麗珠寶出席第31屆金曲獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
蔡依林配戴寶格麗珠寶出席第31屆金曲獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
第31屆金曲獎在台北流行音樂中心舉行，梁靜茹走星光大道。記者季相儒／攝影
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蔡依林配戴寶格麗珠寶出席第31屆金曲獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
蔡依林配戴寶格麗珠寶出席第31屆金曲獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
蔡依林配戴寶格麗珠寶出席第31屆金曲獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
蔡依林配戴寶格麗珠寶出席第31屆金曲獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
徐若瑄配戴Van Cleef & Arpels梵克雅寶珠寶出席金曲獎紅毯。圖／梵克雅寶提供
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寶格麗Serpenti系列頂級鑽石手環，1050萬元。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti系列頂級鑽石手環，1050萬元。圖／寶格麗提供
Ella配戴寶格麗Serpenti系列珠寶亮相紅毯。圖／寶格麗提供
Ella配戴寶格麗Serpenti系列珠寶亮相紅毯。圖／寶格麗提供
Ella配戴寶格麗Serpenti系列珠寶亮相紅毯。圖／寶格麗提供
Ella配戴寶格麗Serpenti系列珠寶亮相紅毯。圖／寶格麗提供
海瑞溫斯頓Ultimate Emerald Signature頂級珠寶時計，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓Ultimate Emerald Signature頂級珠寶時計，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
Ella配戴寶格麗Serpenti系列珠寶亮相紅毯。圖／寶格麗提供
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第31屆金曲獎在台北流行音樂中心舉行，梁靜茹走星光大道。記者季相儒／攝影
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梵克雅寶Cadenas腕表，白K金鑲鑽鑽、石英機芯，510萬元。圖／梵克雅寶提供
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徐若瑄配戴Van Cleef & Arpels梵克雅寶珠寶出席金曲獎紅毯。圖／梵克雅寶提供
徐若瑄配戴Van Cleef & Arpels梵克雅寶珠寶出席金曲獎紅毯。圖／梵克雅寶提供
徐若瑄配戴Van Cleef & Arpels梵克雅寶珠寶出席金曲獎紅毯。圖／梵克雅寶提供
徐若瑄配戴Van Cleef & Arpels梵克雅寶珠寶出席金曲獎紅毯。圖／梵克雅寶提供
Ella配戴寶格麗Serpenti系列珠寶亮相紅毯。圖／寶格麗提供
Ella配戴寶格麗Serpenti系列珠寶亮相紅毯。圖／寶格麗提供

珠寶 Ella 梁靜茹 蔡依林 徐若瑄

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