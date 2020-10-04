金曲女星貴氣「上手」 手環秀個性 珠寶表優雅滿分

今年第31屆金曲獎女星造型活潑有趣，出席女星不論是走紅毯、觀禮、或頒獎，都以穿出自己的個性為主。既然表達自我，比起戴在脖子上給人看的項鍊，更多女星選擇了配戴在自己手上、讓自己也看得到的珠寶，一方面展現個人風格，不搶走整體搭配的風采，另一方面珠寶表的優雅氣質更為造型帶來亮點。包括女神徐若瑄、JOLIN蔡依林、ELLA陳嘉樺、梁靜茹等人，身上最吸睛的行頭都是在手上。

以帥氣褲裝走紅毯的ELLA陳嘉樺，配戴了全系列寶格麗（BVLGARI）的蛇形珠寶Serpenti系列作品，其中又以手腕上纏繞了三圈的Serpenti頂級鑽石手環最具視覺效果，造型感十足的搶眼設計，價值上千萬。而寶格麗的品牌大使、天后蔡依林，則以寶格麗古幣系列Monete的頂級黃K金古幣手鍊，為一身Versace的人魚中空裝畫龍點睛，恰到好處不過度的珠寶配搭，以及令人耳目一新的珠寶選擇，沒走紅毯實在很可惜。