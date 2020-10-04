金曲紅毯／魏如萱搶帥 徐若瑄性感成「嬌」點

第31屆金曲獎頒獎典禮首度移師台北流行音樂中心，紅毯星光魅力依舊不減，女星們不只秀性感，還要比拚帥氣；男歌手們則是以展現個人特色的穿搭為重點。

擔任典禮主持人的魏如萱（娃娃）以Gucci黑色大領片的訂製白色褲裝，混搭價值約500萬元的寶格麗高級珠寶，帥氣中又帶點性感。入圍歌后的楊乃文同樣以帥氣造型現身，成套酒紅色西裝搭配近4,000萬元的De Beers珠寶，展現冷調霸氣。

暌違多年再度入圍的梁靜茹身穿花朵圖案的Marchesa禮服，搭配總價超過2,000萬元的海瑞溫斯頓珠寶及腕表，端莊又典雅，被問到是否有信心得獎，她還玩起「勇氣哏」，連說3次「我的信心是你們給的」。此外，9m88的橘色亮片短洋裝加上香奈兒珠寶也是紅毯的另一「嬌」點，她還染上搶眼的同色髮型。

擔任頒獎人的Ella陳嘉樺、徐若瑄紅毯戰袍也沒讓人失望，Ella身穿凸顯腰線的黑色高級訂製服，搭配價值1,700萬元的寶格麗珠寶，俐落又不失柔美，還在後台打趣說「馬甲很緊，感覺快把肋骨勒斷了」。剛發新專輯的徐若瑄以深紫色幾何剪裁高級禮服，搭配總價破875萬元的梵克雅寶珠寶，相當貴氣。

高人氣的J.Sheon穿上Just In XX訂製的迷彩禮服，呼應入圍專輯「巷子內」的主題「街頭兄弟不只很餓還很浪漫」，以正裝的形式混搭背心，帶出潮流感。與9m88一同擔任表演嘉賓的ØZI染了螢光色髮型現身，以皮衣夾克、皮褲搭配香奈兒服飾珠寶配件項鍊與腰鍊、J12腕表，成功融合街頭感與高端時尚。