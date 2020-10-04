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金曲紅毯／魏如萱搶帥 徐若瑄性感成「嬌」點

聯合報 / 記者曾智緯／台北即時報導
J.Sheon穿Just In XX訂製服搭配Givenchy鞋。記者季相儒／攝影
J.Sheon穿Just In XX訂製服搭配Givenchy鞋。記者季相儒／攝影

第31屆金曲獎頒獎典禮首度移師台北流行音樂中心，紅毯星光魅力依舊不減，女星們不只秀性感，還要比拚帥氣；男歌手們則是以展現個人特色的穿搭為重點。

擔任典禮主持人的魏如萱（娃娃）以Gucci黑色大領片的訂製白色褲裝，混搭價值約500萬元的寶格麗高級珠寶，帥氣中又帶點性感。入圍歌后的楊乃文同樣以帥氣造型現身，成套酒紅色西裝搭配近4,000萬元的De Beers珠寶，展現冷調霸氣。

暌違多年再度入圍的梁靜茹身穿花朵圖案的Marchesa禮服，搭配總價超過2,000萬元的海瑞溫斯頓珠寶及腕表，端莊又典雅，被問到是否有信心得獎，她還玩起「勇氣哏」，連說3次「我的信心是你們給的」。此外，9m88的橘色亮片短洋裝加上香奈兒珠寶也是紅毯的另一「嬌」點，她還染上搶眼的同色髮型。

擔任頒獎人的Ella陳嘉樺、徐若瑄紅毯戰袍也沒讓人失望，Ella身穿凸顯腰線的黑色高級訂製服，搭配價值1,700萬元的寶格麗珠寶，俐落又不失柔美，還在後台打趣說「馬甲很緊，感覺快把肋骨勒斷了」。剛發新專輯的徐若瑄以深紫色幾何剪裁高級禮服，搭配總價破875萬元的梵克雅寶珠寶，相當貴氣。

高人氣的J.Sheon穿上Just In XX訂製的迷彩禮服，呼應入圍專輯「巷子內」的主題「街頭兄弟不只很餓還很浪漫」，以正裝的形式混搭背心，帶出潮流感。與9m88一同擔任表演嘉賓的ØZI染了螢光色髮型現身，以皮衣夾克、皮褲搭配香奈兒服飾珠寶配件項鍊與腰鍊、J12腕表，成功融合街頭感與高端時尚。

Leo王的LV黑色解構式西裝帥出新高度；獲得本屆「新人獎」的持修帶著精靈寶貝球袋和價值12萬元的噴火龍卡片當作幸運物，成為網友熱烈討論的話題人物。

梁靜茹穿Marchesa禮服，搭配海瑞溫斯頓珠寶及腕表。記者季相儒／攝影
梁靜茹穿Marchesa禮服，搭配海瑞溫斯頓珠寶及腕表。記者季相儒／攝影
魏如萱穿Gucci訂製褲裝．搭配寶格麗珠寶。記者季相儒／攝影
魏如萱穿Gucci訂製褲裝．搭配寶格麗珠寶。記者季相儒／攝影
持修攜帶LeSportsac寶貝球袋走金曲紅毯。圖／台視提供
持修攜帶LeSportsac寶貝球袋走金曲紅毯。圖／台視提供
ØZI穿Enfants Riches Déprimés外套，內搭Raf Simon上衣，配戴香奈兒珠寶。記者季相儒／攝影
ØZI穿Enfants Riches Déprimés外套，內搭Raf Simon上衣，配戴香奈兒珠寶。記者季相儒／攝影
Leo王（圖右）穿Louis Vuitton解構式西裝、皮鞋。記者季相儒／攝影
Leo王（圖右）穿Louis Vuitton解構式西裝、皮鞋。記者季相儒／攝影
徐若瑄穿Saiid Kobeisy紫色禮服，配戴梵克雅寶珠寶。記者季相儒／攝影
徐若瑄穿Saiid Kobeisy紫色禮服，配戴梵克雅寶珠寶。記者季相儒／攝影
Ella穿Alexandre Vauthier訂製服，配戴寶格麗頂級珠寶。記者季相儒／攝影
Ella穿Alexandre Vauthier訂製服，配戴寶格麗頂級珠寶。記者季相儒／攝影
9m88穿Alex Perry亮片短洋裝，搭配香奈兒珠寶。記者季相儒／攝影
9m88穿Alex Perry亮片短洋裝，搭配香奈兒珠寶。記者季相儒／攝影
楊乃文穿Mashama成套西裝，配戴De Beers珠寶。記者季相儒／攝影
楊乃文穿Mashama成套西裝，配戴De Beers珠寶。記者季相儒／攝影

珠寶 西裝 香奈兒

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