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金曲紅毯／金曲31紅毯穿搭 搞怪、漫畫風才吸睛
台灣三金典禮，「金曲獎」向來都是被認為是最能呈現台灣文化的一個頒獎典禮，所以紅毯的穿搭都很兼容並蓄，無論是要高級奢華、美豔，接地氣都可以。
所以才能看見今年獲得「新人獎」以中性風格著稱的持修身穿很有個性的Comme des Garçon外套、Maison Margiela襯衫搭配Off-White項鍊與鞋款，但帶了LeSportsac精靈寶貝球袋、噴火龍卡片當作幸運物。問他說為什麼是這些東西，持修依舊讓人摸不著頭緒的，只比出了大拇指來代表一切。入圍最佳樂團的海豚刑警也不遑多讓，七個人都各自有特色，還說「這是以戰隊的形式來發想」，雖然不見得讓人能聯想，但對他們一定能留下印象。
沒有人規定金曲紅毯一定要怎麼穿才對，做自己最重要。因此，廖小子雖然沒拿下最佳裝禎設計獎，不過他的搭配同樣讓人眼睛為一亮，「浮世繪」風格的海波浪襯衫加上藍、白拖，既復古又很「台」。而入圍最佳編曲人、最佳作曲人的Dizparity則呈現了另一種穿搭美學觀點，黑色緹花西裝外套內搭高領毛衣，茶色墨鏡，以及窄管長褲和大型皮帶頭，介於視覺系和搖滾風中間，讓人想到「姐夫」AKIRA也可能有類似的造型。
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