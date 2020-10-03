金曲紅毯／金曲31紅毯穿搭 搞怪、漫畫風才吸睛

台灣三金典禮，「金曲獎」向來都是被認為是最能呈現台灣文化的一個頒獎典禮，所以紅毯的穿搭都很兼容並蓄，無論是要高級奢華、美豔，接地氣都可以。

所以才能看見今年獲得「新人獎」以中性風格著稱的持修身穿很有個性的Comme des Garçon外套、Maison Margiela襯衫搭配Off-White項鍊與鞋款，但帶了LeSportsac精靈寶貝球袋、噴火龍卡片當作幸運物。問他說為什麼是這些東西，持修依舊讓人摸不著頭緒的，只比出了大拇指來代表一切。入圍最佳樂團的海豚刑警也不遑多讓，七個人都各自有特色，還說「這是以戰隊的形式來發想」，雖然不見得讓人能聯想，但對他們一定能留下印象。