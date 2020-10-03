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嘿！早餐吃什麼？「早餐跳島計畫」帶你走跳特色早餐店

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
你的早餐吃甚麼？圖／摘自臺北文創記憶中心粉絲頁
你的早餐吃甚麼？圖／摘自臺北文創記憶中心粉絲頁

早餐是一天中最重要的一餐，台灣的早餐變化尤其多樣豐富，歷經不同的文化及社會的發展變遷，最早期的農業社會，當時的早餐多半是醬菜配飯，到了台灣光復後至十大建設時期，各式傳統小食、燒餅油條、西式早點等，隨著社會經濟發展程度因應而生，加上異國美食的蓬勃發展，讓台灣的早餐文化更加多元更加精彩。

真芳與臺北文創記憶中心現正展出的「嘿！早餐吃什麼？」合作，將於10/5、10/6、10/8、10/9舉辦四場大台北「早餐跳島計畫」，每場約6個名額，每人300元報名費，從慈聖宮、阜杭豆漿、美而美到樂子餐廳與真芳，新舊世代早餐交替，由真芳早餐店老闆張文哲帶隊導覽，讓大家更深入體驗早餐文化。報名網址連結

此外，即日起到10月12日，真芳門市也推出展覽限定的「台味早餐系列」，包括超台的肉絲菜脯蛋餅60元，以及花生醬肉鬆三明治60元。只要憑展覽的導覽卡即可購買，並享有優惠折抵10元或贈送紅茶一杯。

●展覽資訊：2020記憶中心─嘿，早餐吃什麼？

展覽日期：2020/9/23~10/12

開放時間：每日 11:00~19:00

展覽地點：松菸園區─臺北文創大樓前方廣場

展出內容：3大展區 x 5感早餐實驗計劃 x 12位跨域創作者私房推薦 x N種串連

台灣的早餐文化豐富且多元。圖／摘自臺北文創記憶中心粉絲頁
台灣的早餐文化豐富且多元。圖／摘自臺北文創記憶中心粉絲頁
2020臺北文創記憶中心現正開展「嘿，早餐吃什麼？」。圖／摘自臺北文創記憶中心粉絲頁
2020臺北文創記憶中心現正開展「嘿，早餐吃什麼？」。圖／摘自臺北文創記憶中心粉絲頁

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