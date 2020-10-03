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1+1大於2！住宿券夯「聯賣」 搶攻「雙城假期」新商機

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北士林萬麗酒店頂樓的戶外無邊際泳池，是網美最愛。圖／台北士林萬麗酒店提供
台北士林萬麗酒店頂樓的戶外無邊際泳池，是網美最愛。圖／台北士林萬麗酒店提供

島內旅行正夯，加上第四季開始休年假，各飯店頻頻打出「1+1」的聯賣專案，多數是都會區與景區飯店聯手，或是集團內跨區整合，最大優勢是─兩券同賣、兩地同遊，旅人也可以省更多。

台北士林萬麗酒店與集團旗下姊妹飯店─新竹豐邑喜來登大飯店，首次攜手的「喜士連連」1+1雙城住房專案，即起至11/30開放預訂，每套6,998元，專案無須連續入住，入住第一晚酒店，即贈另一間酒店的住宿招待券，可於12/30前自由安排使用。

看好「雙城」小旅行的趨勢，台北喜來登與義大皇家酒店也攜手推出「喜歡在義起，北高皇家雙城假期」，10月底前可以6,800元的入住兩間五星飯店。專案不須連住，旅客可依照行程彈性安排至2021年2月底前入住，約原價2折優惠；加購11~12月高鐵車票另可享75折優惠，專案每日限量銷售。

今年3月，凱撒、雲朗、老爺三大集團催生了國旅史上首次的跨品牌合作案，集團旗下30間飯店住宿券銷售已達17萬張。現乘勝追擊，再推第二波大型合作專案，主打星級住宿包遊輪，以法國巴黎塞納河遊船發想，包下500噸級觀光遊輪「大河之戀─皇后號」，搭浪漫晚宴、船上Live Band和星級住宿，也創下創意合作的典範。

除了創意結盟，更多的是集團旗下的「雙城暢遊」。10/31前，高雄福華大飯店就攜手集團內各店（台北、石門、新竹、台中、墾丁福華）推出「雙福聯享」住房專案，入住兩晚4,500元（不含早餐）。做法是，入住第一晚房價為3,500元，另贈送第二店入住之1千元優惠憑證；平日入住高雄福華大飯店可享升等4人房型，新竹及石門福華平日入住加碼送早餐。

義大皇家酒店「喜歡在義起」可順遊主題樂園。圖／義大皇家酒店提供
義大皇家酒店「喜歡在義起」可順遊主題樂園。圖／義大皇家酒店提供
台北喜來登大飯店可享城市小旅行的悠閒，圖為十二廚自助餐廳。圖／台北喜來登大飯店提供
台北喜來登大飯店可享城市小旅行的悠閒，圖為十二廚自助餐廳。圖／台北喜來登大飯店提供
高雄福華大飯店攜手集團各店，推出「雙福聯享」住房專案。圖／高雄福華大飯店提供
高雄福華大飯店攜手集團各店，推出「雙福聯享」住房專案。圖／高雄福華大飯店提供

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