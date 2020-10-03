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快來亞都麗緻「鬼」混！逛墓地、吃蜘蛛、啃啃木乃伊
西洋萬聖節又來了，台北亞都麗緻大飯店邀請大家來「鬼」混，巴賽麗廳推出灰姑娘下午茶，麗緻坊搞怪麵包甜點則是精銳盡出，充滿玩趣。
巴賽麗廳延續《經典文學》系列午茶主題，即日起至12月31日推出灰姑娘夢幻下午茶套餐，包括以故事主軸研製的7款鹹、甜點與飲品。像是「甜點無盡的家事」，巧克力慕斯以35%鮮奶油拌入苦甜巧克力，再搭以巧克力脆片、巴芮脆片與Oreo脆片，呈現永遠做不完的家事；「洗滌好幫手」則海綿蛋糕以黃色海綿蛋糕和綠色抹茶酥菠蘿為型，淋上檸檬酒糖液體與泡泡，打造出令人會心一笑的外型。「命中注定」的巧克力高跟鞋，是以條紋巧克力配上法芙娜70%咖啡甘納許，融入莓果以及綠葡萄，增添風味層次，精緻高跟鞋造型更是全場焦點。
此外，10月12日至10月31日，麗緻坊也融入鬼怪、南瓜等萬聖元素，推出8款造型搞怪吸睛的萬聖主題麵包與甜點。甜點中的「埃及木乃伊」有著完美平衡的滋味；「鬼趣爵士」搞怪大眼吐舌表情，可愛逗趣；「毛根蜘蛛」是有著蜘蛛造型的手指蛋糕，最具萬聖氣氛的提拉米蘇非「牠」莫屬。期間也推出「萬聖1+1」活動，任一萬聖節麵包搭配單片蛋糕，可享優惠價199元。
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