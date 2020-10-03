快來亞都麗緻「鬼」混！逛墓地、吃蜘蛛、啃啃木乃伊

西洋萬聖節又來了，台北亞都麗緻大飯店邀請大家來「鬼」混，巴賽麗廳推出灰姑娘下午茶，麗緻坊搞怪麵包甜點則是精銳盡出，充滿玩趣。

巴賽麗廳延續《經典文學》系列午茶主題，即日起至12月31日推出灰姑娘夢幻下午茶套餐，包括以故事主軸研製的7款鹹、甜點與飲品。像是「甜點無盡的家事」，巧克力慕斯以35%鮮奶油拌入苦甜巧克力，再搭以巧克力脆片、巴芮脆片與Oreo脆片，呈現永遠做不完的家事；「洗滌好幫手」則海綿蛋糕以黃色海綿蛋糕和綠色抹茶酥菠蘿為型，淋上檸檬酒糖液體與泡泡，打造出令人會心一笑的外型。「命中注定」的巧克力高跟鞋，是以條紋巧克力配上法芙娜70%咖啡甘納許，融入莓果以及綠葡萄，增添風味層次，精緻高跟鞋造型更是全場焦點。