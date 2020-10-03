百貨周年慶開戰　大江購物中心祭出最高回饋20%

桃園市大江購物中心將於10月8日至11月1日舉辦「大江週年慶鈔狂」促銷活動，各大主力業種同步推出消費滿額贈送電子現金券，聯名卡友首七日單筆消費滿999元即可獲得200元電子現金券，回饋率超過20％。預購活動自9月30日至10月7日同享全館消費滿4800元送400元、化妝品和內衣店櫃消費滿3000元送300元等優惠。

大江購物中心副總經理何旭魁表示，為助攻週年慶業績，今年以全桃園獨家餐飲品牌進駐及大型特賣會號召人潮，九月中旬由瓦城泰統集團「時時香SHANN RICE BAR」率先開幕打頭陣，緊接著是來自北海道的「味之時計台拉麵」等知名餐廳；童裝龍頭「WHY AND 1/2」桃園唯一秋冬特賣會將於10月20日登場，全面4折起，屆時勢必掀起一波搶購熱潮。

何旭魁指出，全台百貨零售業上半年受疫情影響，業績成長受衝擊，相對地今年週年慶檔期備受考驗，將於10月８日至11月１日推出「大江週年慶 鈔狂」促銷活動，全檔以十足抵用電子現金券回饋聯名卡友及官方APP會員，首七日、10月8至14日聯名卡友當日單筆消費滿999元即可獲得200元電子現金券、回饋率超過20%，官方APP會員當日單筆消費滿999元即可獲得100元電子現金券。為因應中秋連假，於9月30日至10月7日預購同享週年慶滿額贈送包括：全館指定店櫃消費滿4800元送400元電子現金券，聯名卡友當日累計消費滿5000元再加送100元等回饋。

何旭魁強調，大江購物中心另與13家銀行推出信用卡刷卡滿額禮贈送電子現金券活動，包括：玉山、中信、國泰世華、台新、花旗、合作金庫、華南、凱基、第一、聯邦、HSBC匯豐、日盛、臺灣企銀，為搶攻高消費客層的荷包，特別針對珠寶、點睛品、大家電、健康器材、化妝品與香氛專櫃推出「超強滿額加碼雙重送」，第一重：當日單筆消費滿額達6萬、12萬及20萬元分別可以獲得加碼回饋的900、2400及5000元電子現金券，第二重：大江聯名卡友刷卡消費滿10萬、15萬元分別再送2000元、3200元電子現金券，就是要讓顧客對於購物回饋「鈔」有感。

何旭魁另外表示，全桃第一、擁52家餐飲品牌的大江購物中心，今年更是大動作調整品牌與餐廳改裝，包括時時香SHANN RICE BAR、杏桃鬆餅屋UZNA OMOM等桃園獨家餐廳陸續趕在週慶前開幕，接下來還有味之時計台拉麵、金魚虎名古屋料理也將在10、11月登場。為回饋主顧客，10月8至14日、週年慶首七日期間，聯名卡友用餐刷卡消費滿1000元最高可得320元電子現金券，回饋率達32%。