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木村光希收編LV拍得仙氣飄飄 「行動精品店」非她莫屬
木村光希（Kōki, ）真是當今最紅的星二代，除了是珠寶腕表寶格麗（BVLGARI）、輕奢COACH等品牌代言人之外，在IG輪番拎著CELINE、LOEWE、DSQUARED2、FENDI等品牌，可說逐一收編，成為「行動精品店」，而最新納入她穿搭日記的則是路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Twist手袋，照例又是姐姐木村心美的攝影作品。
這張拎著路易威登Twist系列手袋的照片，木村光希表示天氣絕佳，在姐姐掌鏡之下，宛如自帶仙氣、降落人間的精靈，光線的折射加上取景角度，讓木村光希美得出塵，而她以鮮明的Twist手袋搭配簡約白襯衫、牛仔褲，清新亮眼。品牌好友迪麗熱巴在近期也詮釋了春夏最新款的Twist，包括色彩繽紛的樹脂玻璃手柄，以及二合一的Twist And Twisty新款手袋，可拆開單獨使用，撞色設計的Twisty可放置信用卡、零錢等物件，相當時髦。
Twist首度出現是在2015年早春時裝秀發表，旋即成為路易威登具代表性的包款之一，輪廓靈感來自八○年推出的Pochette Trapeze手拿包，因LV字樣的別緻旋釦設計而得名Twist。而在路易威登的2020春夏大秀上，包括品牌好友鍾楚曦、鄧紫棋、艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）都是以Twist手袋亮相，也呈現此一包款的俐落輪廓。
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