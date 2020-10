木村光希收編LV拍得仙氣飄飄 「行動精品店」非她莫屬

木村光希(Kōki, )真是當今最紅的星二代,除了是珠寶腕表寶格麗(BVLGARI)、輕奢COACH等品牌代言人之外,在IG輪番拎著CELINE、LOEWE、DSQUARED2、FENDI等品牌,可說逐一收編,成為「行動精品店」,而最新納入她穿搭日記的則是路易威登(LOUIS VUITTON,簡稱LV)的Twist手袋,照例又是姐姐木村心美的攝影作品。

這張拎著路易威登Twist系列手袋的照片,木村光希表示天氣絕佳,在姐姐掌鏡之下,宛如自帶仙氣、降落人間的精靈,光線的折射加上取景角度,讓木村光希美得出塵,而她以鮮明的Twist手袋搭配簡約白襯衫、牛仔褲,清新亮眼。品牌好友迪麗熱巴在近期也詮釋了春夏最新款的Twist,包括色彩繽紛的樹脂玻璃手柄,以及二合一的Twist And Twisty新款手袋,可拆開單獨使用,撞色設計的Twisty可放置信用卡、零錢等物件,相當時髦。