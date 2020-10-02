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木村光希收編LV拍得仙氣飄飄 「行動精品店」非她莫屬

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
木村光希和迪麗熱巴都選用Twist系列手袋。圖／取自IG、微博
木村光希和迪麗熱巴都選用Twist系列手袋。圖／取自IG、微博

木村光希（Kōki, ）真是當今最紅的星二代，除了是珠寶腕表寶格麗（BVLGARI）、輕奢COACH等品牌代言人之外，在IG輪番拎著CELINE、LOEWE、DSQUARED2、FENDI等品牌，可說逐一收編，成為「行動精品店」，而最新納入她穿搭日記的則是路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Twist手袋，照例又是姐姐木村心美的攝影作品。

這張拎著路易威登Twist系列手袋的照片，木村光希表示天氣絕佳，在姐姐掌鏡之下，宛如自帶仙氣、降落人間的精靈，光線的折射加上取景角度，讓木村光希美得出塵，而她以鮮明的Twist手袋搭配簡約白襯衫、牛仔褲，清新亮眼。品牌好友迪麗熱巴在近期也詮釋了春夏最新款的Twist，包括色彩繽紛的樹脂玻璃手柄，以及二合一的Twist And Twisty新款手袋，可拆開單獨使用，撞色設計的Twisty可放置信用卡、零錢等物件，相當時髦。

Twist首度出現是在2015年早春時裝秀發表，旋即成為路易威登具代表性的包款之一，輪廓靈感來自八○年推出的Pochette Trapeze手拿包，因LV字樣的別緻旋釦設計而得名Twist。而在路易威登的2020春夏大秀上，包括品牌好友鍾楚曦、鄧紫棋、艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）都是以Twist手袋亮相，也呈現此一包款的俐落輪廓。

艾莉西亞薇坎德在出席路易威登時裝秀時以Twist搭配。圖／LV提供
艾莉西亞薇坎德在出席路易威登時裝秀時以Twist搭配。圖／LV提供
木村光希拎路易威登Twist手袋，由姐姐木村心美掌鏡拍出魔幻仙氣。圖／取自IG
木村光希拎路易威登Twist手袋，由姐姐木村心美掌鏡拍出魔幻仙氣。圖／取自IG
迪麗熱巴選搭春夏新款Twist And Twisty。圖／取自微博
迪麗熱巴選搭春夏新款Twist And Twisty。圖／取自微博
凳子棋看秀時搭配的也是路易威登Twist手袋。圖／LV提供
凳子棋看秀時搭配的也是路易威登Twist手袋。圖／LV提供
Twist And Twisty手袋，14萬9,000元。圖／LV提供
Twist And Twisty手袋，14萬9,000元。圖／LV提供
品牌好友迪麗熱巴詮釋2020春夏最新款的Twist And Twisty。圖／取自微博
品牌好友迪麗熱巴詮釋2020春夏最新款的Twist And Twisty。圖／取自微博
Acid green Twist Mini款，10萬7,000元。圖／LV提供
Acid green Twist Mini款，10萬7,000元。圖／LV提供
木村光希拎路易威登Twist手袋，由姐姐木村心美掌鏡拍出魔幻仙氣。圖／取自IG
木村光希拎路易威登Twist手袋，由姐姐木村心美掌鏡拍出魔幻仙氣。圖／取自IG
鍾楚曦配襯Twist系列包款。圖／LV提供
鍾楚曦配襯Twist系列包款。圖／LV提供
迪麗熱巴選搭Twist系列春夏新款。圖／取自微博
迪麗熱巴選搭Twist系列春夏新款。圖／取自微博
木村光希拎路易威登Twist手袋，由姐姐木村心美掌鏡拍出魔幻仙氣。圖／取自IG
木村光希拎路易威登Twist手袋，由姐姐木村心美掌鏡拍出魔幻仙氣。圖／取自IG

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