詹姆士快手菜／肉絲尖椒蓋飯、無烤箱雞肉焗飯、檸檬鱸魚

一回家就忙得沒時間做菜？愛看料理節目的觀眾們熟悉的詹姆士主廚來了！現在就公開主廚是如何「搶時間」的小秘訣，用簡單步驟完成更美味的家庭料理喔，三道快手好菜：肉絲尖椒蓋飯、無烤箱雞肉焗飯、快手檸檬鱸魚，只要掌握食材的特性與便捷料理步驟，家庭好菜熱騰騰快速上桌！

【肉絲尖椒蓋飯】

肉絲尖椒蓋飯。圖／寫樂文化 提供

蓋飯不是日本人的專利，拆解食材，蓋飯不過是將煮熟的食材淋在米飯上，處理起來極快。每當我忙到沒時間好好做菜，我就特別喜歡做這道蓋飯。

記得在長沙出外景時，看到當地用尖椒、紅辣椒、肉絲交融後做成蓋飯佐料，豐富有滋味。尖椒在台灣不好買到，可改用糯米椒取代口感也不差。完成時，菜、肉、飯都齊了，營養也均衡，最後再打上一顆溫泉蛋，讓潤澤濃郁的蛋黃緩解辣椒在口腔裡的刺痛感，愛吃辣的你一定要試試！

食材 （2人份）：

豬五花肉片 10 片、雞蛋 1顆、熱白飯1碗、糯米椒 4 條、紅辣椒 3 條、蔥1株、蒜泥 半大匙、薑泥 半大匙、鹽巴適量、醬油1大匙、米酒1大匙、辣椒油 適量

做法：

1. 先做溫泉蛋：1000cc滾水加入300cc冷水，雞蛋洗淨不剝殼放入浸泡7分鐘。取出時再泡冷水，中斷導熱避免蛋黃太熟。

2. 糯米椒、紅辣椒斜切絲，蔥切段。

3. 五花肉切薄片，盛好白飯備用。

4. 熱鍋後直接放入五花肉片，乾煸出油後放入薑泥、蒜泥，將糯米椒、紅辣椒、蔥段入鍋炒勻。

5. 加入鹽、醬油、米酒後翻炒。

6. 起鍋前淋上適量辣椒油後倒在白飯上，打顆溫泉蛋，完成。

【無烤箱雞肉焗飯】

無烤箱雞肉焗飯。圖／寫樂文化 提供

焗烤類料理一定要用烤箱嗎？沒有烤箱是否就得放棄一些料理做法？其實只要清楚烤箱的加熱原理、食材熟成順序，就算不用烤箱也能做出焗飯料理。請先想想「焗飯」要有哪些元素？表層覆蓋濃郁又焦香的起司，白醬米飯裡的濃郁奶油香，搭配軟嫩可口的雞肉和蔬菜。可以先用水煮食材來增加焗飯的含水量；米飯中加入鮮奶油和拌入起司絲，受熱後就會有牽絲的起司絲；用平底不沾鍋乾烙起司絲後再倒扣到盤裡，就可做出焦香起司的表層，步驟固然繁瑣些，卻可以做出烤箱沒有的「鍋巴香」。

食材（2人份）：

去骨雞腿肉 1隻

冷白飯 2碗

蘑菇 6顆

洋蔥 半顆

起司絲 適量

動物性鮮奶油 80cc

黑胡椒粉 適量

做法：

1.雞腿肉去皮切成小塊，蘑菇、洋蔥切小丁，三種材料一起放入滾水中煮熟後瀝乾放進大碗，撒點黑胡椒粉、鹽攪拌均勻。

2.加所有材料與白飯一起攪勻，倒入鮮奶油與少量起司絲拌均備用。

3.冷鍋時將起司絲鋪滿鍋面，把米飯餡料平鋪在起司絲上，注意不要讓食材沾到鍋壁。

.4開小火煮至起司融化，過程中可用湯匙收壓鍋邊食材。

5.不時晃動鍋子，感覺食材有在晃動，即可將米飯倒蓋到盤子上，將原先於鍋底的起司面朝上，完成。

Tips：

1. 水煮食材可為焗飯增添濕滑口感。

2. 使用一般平底鍋，請先均勻抹上油脂後再鋪上起司絲。

3. 當鍋邊的起司轉成金黃色就能起鍋了。

【快手檸檬鱸魚】

快手檸檬鱸魚。圖／寫樂文化 提供

可以換成任何你喜歡的魚，烹煮步驟有點接近水煮加沾醬。先將魚肉片下來後，在魚皮上劃數刀以加速導熱，放進鍋中汆燙的同時來調醬汁；當魚肉燙熟後撈出瀝乾，擺盤後再淋醬汁，不用5分鐘就能端出一道魚料理，烹煮過程比蒸整條魚省下三倍的時間， 大家不妨嘗試看看。

食材：

鱸魚1尾

清酒 適量

鹽巴 適量

醬汁：

醬油 3 大匙

糖 半大匙

檸檬汁 半顆

水 50cc

做法：

1.將鱸魚表面水分吸乾。

2.在魚頭處下刀直達魚骨但不切斷，再從魚尾下刀，碰到魚骨後轉橫刀，沿著魚骨把魚片取下。

3.將兩片魚肉的皮上劃上數條淺刀，方便等會兒汆燙時加速導熱。再將魚片切成三等份，放入中碗，倒入清酒和鹽，把魚肉抓醃去腥。

4.燒一鍋熱水， 將魚片平鋪漏勺上， 再平穩的放進滾水中，以小火煮3分鐘， 過程中可持續用湯匙舀起熱水淋在魚肉上。

5.起鍋後擺盤，淋上調好的醬汁，上桌。

Tips：

1. 先在靠近魚頭的魚身處切下直到魚骨，但不要切斷。

2. 再在靠近魚尾處下劃上一刀後，以橫刀沿著魚骨劃開魚肉片。另一隻手壓著魚身， 以穩定魚在砧板上不動，比較安全。

3. 當刀切到魚頭處時，就能將魚肉片下來了。

4. 為了加速導熱，先在魚皮上劃上數條淺刀。

為了加速導熱，在魚皮上劃上數條淺刀。圖／寫樂文化 提供

作者介紹：鄭堅克（詹姆士），走遍30餘個國家，喜歡用味道體驗世界。2006年就開始在《型男大主廚》、《美食鳳味》等電視節目擔任主廚，2017年開設《詹姆士姆士流官方專屬頻道》，2018年主持《詹姆士出走料理》，臉書粉絲頁和Youtube平台累計超過120萬粉絲追蹤。

【以上摘文選自：《詹姆士快手菜》、作者：詹姆士（鄭堅克）、圖文提供：寫樂文化 提供、整理：記者柯意如】

書名／《詹姆士快手菜》、作者／詹姆士（鄭堅克）、圖／寫樂文化 提供

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