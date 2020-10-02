快訊

財股一週／學者估美大選川普敗、台幣升 台健保費率恐調漲？

川普確診新冠肺炎 李正皓：4可能發展都讓拜登陷被動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「正能量女神」隋棠、木村光希、Lisa撞款 拎CELINE簡直氣質三美圖

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
木村光希、隋棠、BLACKPINK Lisa構成詮釋CELINE 16三美圖。圖／取自IG
木村光希、隋棠、BLACKPINK Lisa構成詮釋CELINE 16三美圖。圖／取自IG

「正能量女神」隋棠在IG上祝大家中秋快樂，以「什麼都會『月來月好』的，一定～」作為精神喊話，為悲傷又混亂的2020年帶來溫暖，她身上背著CELINE 16手袋，也是近期木村光希（Kōki, ）、BLACKPINK的Lisa都演繹的氣質都會包款。

隋棠穿著針織上衣搭襯16手袋，不僅讓人感受到悄然而至的秋意，她這身裝扮讓人也很想問她：到底腰圍是幾吋？看起來相當顯瘦。而木村光希的美圖則不意外由姐姐木村心美掌鏡，以皮衣搭襯藕粉色16手袋，搭配出衝突平衡的美感，如同她所形容被CELINE的優雅、美麗圈粉。CELINE品牌代言人BLACKPINK的Lisa則是以咖啡色16米色系裝束，輕鬆散發都會時髦感。

創意總監Hedi Slimane接手CELINE後，就推出16手袋作為首款配件設計，今年秋天上市了全新的Soft 16系列，作為16包款的變奏版，包身、襯裡皆以天然小牛皮縫製而成，可肩背、手提，內層包括兩個隔層與扁平內袋，具實用優勢，觸感更為輕柔，可裝得下隨身筆電、平板電腦、A4文件夾、化妝包、水瓶等，是延續品牌美學的簡約都會包型。

木村光希被美麗、優雅的CELINE 16手袋圈粉。圖／IG提供
木村光希被美麗、優雅的CELINE 16手袋圈粉。圖／IG提供
BLACKPINK的Lisa選搭咖啡色16手袋，呈現都會女性的幹練自信。圖／IG提供
BLACKPINK的Lisa選搭咖啡色16手袋，呈現都會女性的幹練自信。圖／IG提供
Soft 16焦糖棕小牛皮大型肩背包，99,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Soft 16焦糖棕小牛皮大型肩背包，99,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
隋棠配襯寬背帶墨綠色款的16手袋，展現「正能量女神」的溫柔魅力。圖／IG提供
隋棠配襯寬背帶墨綠色款的16手袋，展現「正能量女神」的溫柔魅力。圖／IG提供
木村光希被美麗、優雅的CELINE 16手袋圈粉。圖／IG提供
木村光希被美麗、優雅的CELINE 16手袋圈粉。圖／IG提供
Soft 16卡其綠小牛皮大型肩背包，99,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Soft 16卡其綠小牛皮大型肩背包，99,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK的Lisa選搭咖啡色16手袋，呈現都會女性的幹練自信。圖／IG提供
BLACKPINK的Lisa選搭咖啡色16手袋，呈現都會女性的幹練自信。圖／IG提供
Soft 16酒紅色小牛皮大型肩背包，99,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Soft 16酒紅色小牛皮大型肩背包，99,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
木村光希被美麗、優雅的CELINE 16手袋圈粉。圖／IG提供
木村光希被美麗、優雅的CELINE 16手袋圈粉。圖／IG提供
隋棠配襯寬背帶墨綠色款的16手袋，展現「正能量女神」的溫柔魅力。圖／IG提供
隋棠配襯寬背帶墨綠色款的16手袋，展現「正能量女神」的溫柔魅力。圖／IG提供

品牌

延伸閱讀

小孩吵架怎麼辦？隋棠教育被讚爆：「絕不要求大讓小！讓他們練習吵架、練習解決、練習道歉」

保養要趁早！17歲木村光希臉發光的秘密，化妝水很重要

隋棠喊拚「第4個小孩」 女兒剪髮獻愛、長髮控尪卻沉默

3歲女兒想捐髮一刀剪下32公分　隋棠：開心就好

相關新聞

「正能量女神」隋棠、木村光希、Lisa撞款 拎CELINE簡直氣質三美圖

「正能量女神」隋棠在IG上祝大家中秋快樂，以「什麼都會『月來月好』的，一定～」作為精神喊話，為悲傷又混亂的2020年帶來...

巴黎時裝周／飄逸又叛逆的Chloé女孩 融入普普藝術風

Chloé在巴黎時裝周以實體走秀發表「未來可期（A Season in Hope）」的2021春夏主題，以女性樂觀、活力...

范冰冰教學「三明治敷面膜法」養美肌！醫生卻說要小心

曾經爆紅，因逃稅案跌落谷底的大陸女星范冰冰，如今又逐漸回到螢光幕前，而她之前也沒閒著，努力經營著自己的美妝小紅書。常看到...

網購十十樂！ PChome 24h購物、樂天市場推限時優惠

中秋、雙十連假如果不想出門，在家網購也能享受撿便宜的樂趣，PChome 24h購物推出「tenten愛作伙」活動，首波主...

「花木蘭」穿夏姿 征戰巴黎時裝周

以東方文化為核心的夏姿．陳SHIATZY CHEN將於下周在巴黎時裝周以線上影片方式，發表2021「圓旅」系列，以時裝來...

Air Jordan XXXV鞋搭載創新科技 NBA球星掛保證的好穿

Air Jordan XXXV鞋，絕對是今年潮流界的重要關鍵字，一曝光就受到各界矚目，尤其是搭載了升級版的Eclipse...

全國電子首間「智能3C家電概念店」進駐誠品生活板橋店

全國電子展店計畫推陳出新，第二個通路品牌Digital City推出至今近3年半，已於全台拓展21家服務據點，全新型態的...

Podcast正夯！三創生活園區推薦實用麥克風、降噪耳機

Podcast創作者正快速起飛，什麼話題都能聊，擄獲大批聽眾的心，對於不擅長在鏡頭前露臉做Youtuber的人來說，Po...

周年慶搶便宜！運動品牌推優惠組合 球鞋下殺6折、 服飾7折起

各大百貨公司的周年慶陸續登場，熱愛運動潮流的人，也能同享促銷省荷包。adidas推出全館7折、鞋款75折的優惠，並有滿額...

這不是開箱文 這是LOEWE時裝秀邀請卡的「拆」箱文

今天10/2傍晚就是LOEWE的2021春夏大秀，今年對「盒中世界」大感興趣的創意總監Jonathan Anderson...

玩轉秋季穿搭樂趣！BRISTON、OBAKU新表款緊扣流行

天氣漸涼，又是換季時刻，不只服裝要更換成能略帶保暖功能的款式，腕上的配件也該調整了。流行腕表品牌BRISTON緊扣秋冬流...

手殘女也能變身BLACKPINK！ 從換髮色開始，泡泡染正夯

許多人心中的夯團之一當屬BLACKPINK，但更多女孩羨慕BLACKPINK團員可以一直變化髮色，每次上髮廊染髮，又讓荷...

熱門新聞

尷尬！他烤肉收食材費怕被嫌小氣 卻被網友起底月收17萬

少子化問題雪上加霜 我國嬰兒死亡率在世界也名列前茅

看了會想哭！ 昨悲吼的台灣黑熊竟早已斷趾 牠並非首例

反省連假塞車！林佳龍：不是民眾不聰明、是我們不努力

這些生肖年輕時默默無聞，中年後財運大開竅？

車況超順！中秋連假第二天 去宜蘭僅花45分鐘就抵達

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。