「正能量女神」隋棠、木村光希、Lisa撞款 拎CELINE簡直氣質三美圖

「正能量女神」隋棠在IG上祝大家中秋快樂,以「什麼都會『月來月好』的,一定~」作為精神喊話,為悲傷又混亂的2020年帶來溫暖,她身上背著CELINE 16手袋,也是近期木村光希(Kōki, )、BLACKPINK的Lisa都演繹的氣質都會包款。

隋棠穿著針織上衣搭襯16手袋,不僅讓人感受到悄然而至的秋意,她這身裝扮讓人也很想問她:到底腰圍是幾吋?看起來相當顯瘦。而木村光希的美圖則不意外由姐姐木村心美掌鏡,以皮衣搭襯藕粉色16手袋,搭配出衝突平衡的美感,如同她所形容被CELINE的優雅、美麗圈粉。CELINE品牌代言人BLACKPINK的Lisa則是以咖啡色16米色系裝束,輕鬆散發都會時髦感。