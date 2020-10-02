「正能量女神」隋棠、木村光希、Lisa撞款 拎CELINE簡直氣質三美圖

「正能量女神」隋棠在IG上祝大家中秋快樂，以「什麼都會『月來月好』的，一定～」作為精神喊話，為悲傷又混亂的2020年帶來溫暖，她身上背著CELINE 16手袋，也是近期木村光希（Kōki, ）、BLACKPINK的Lisa都演繹的氣質都會包款。

隋棠穿著針織上衣搭襯16手袋，不僅讓人感受到悄然而至的秋意，她這身裝扮讓人也很想問她：到底腰圍是幾吋？看起來相當顯瘦。而木村光希的美圖則不意外由姐姐木村心美掌鏡，以皮衣搭襯藕粉色16手袋，搭配出衝突平衡的美感，如同她所形容被CELINE的優雅、美麗圈粉。CELINE品牌代言人BLACKPINK的Lisa則是以咖啡色16米色系裝束，輕鬆散發都會時髦感。