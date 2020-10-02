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巴黎時裝周／飄逸又叛逆的Chloé女孩 融入普普藝術風

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
Chloé發表2021春夏女裝。圖／Chloé提供
Chloé發表2021春夏女裝。圖／Chloé提供

Chloé在巴黎時裝周以實體走秀發表「未來可期（A Season in Hope）」的2021春夏主題，以女性樂觀、活力的能量，和美國普普藝術家Corita Kent的圖樣，表現有別以往的Chloé女孩風貌。

已逝藝術家Corita Kent以專注社會議題為主，運用她的女性視角勾勒圖像，轉化在服裝的絹印圖案中，以大片色彩與塗鴉文字貫穿在2021春夏女裝，象徵拼接了多層次的女性內在精神，運用洗滌霓虹、漂染中性色彩或礦物色系，帶來溫暖的調性；Corita的圖像則透過印花布、針織、編織表現在服裝與配件之上。

而Chloé經典的薄紗款式，包括褶紋縐紗洋裝與襯衣上衣，均點綴細緻奢華的瓦倫西安（valenciennes）蕾絲及刺繡蝴蝶領口，棉質連身衣則綴有藝術花朵貼飾；裙子、圍裙洋裝搭襯風衣腰帶為穿搭特色；英式蕾絲成為羊毛衫肩臂處的裝飾；男孩風格的長版西裝外套或長褲，讓整體輪廓顯得當代。在配件部分，經典Daria Bag壓印 了Corita Kent的絹印藝術，金屬提把的Chloé Kiss Bag更顯俐落，而鞋履部分則以綁帶式皮革、帆布、麂皮孔眼涼鞋靴，帶來層次豐富的亮點。

英式蕾絲與荷葉邊的細節，讓率性剪裁有了柔美點綴。圖／Chloé提供
英式蕾絲與荷葉邊的細節，讓率性剪裁有了柔美點綴。圖／Chloé提供
增添金屬元素的Chloé Kiss Bag更顯俐落。圖／Chloé提供
增添金屬元素的Chloé Kiss Bag更顯俐落。圖／Chloé提供
男孩風格的帥氣長褲，在古典飄逸的材質中顯出當代風格。圖／Chloé提供
男孩風格的帥氣長褲，在古典飄逸的材質中顯出當代風格。圖／Chloé提供
綁帶式皮革、帆布、麂皮孔眼涼鞋靴，是2021春夏女裝的配件亮點。圖／Chloé提供
綁帶式皮革、帆布、麂皮孔眼涼鞋靴，是2021春夏女裝的配件亮點。圖／Chloé提供
歌手卡麥莉亞．裘丹娜（Camélia Jordana）出席2021春夏Chloé發表。圖／Chloé提供
歌手卡麥莉亞．裘丹娜（Camélia Jordana）出席2021春夏Chloé發表。圖／Chloé提供
Chloé女孩的飄逸長裙搭襯層疊多樣的鍊墜裝飾。圖／Chloé提供
Chloé女孩的飄逸長裙搭襯層疊多樣的鍊墜裝飾。圖／Chloé提供
Chloé以「未來可期」作為2021春夏女裝主題，洋溢樂觀、活力的能量。圖／Chloé提供
Chloé以「未來可期」作為2021春夏女裝主題，洋溢樂觀、活力的能量。圖／Chloé提供
美國普普藝術家Corita Kent的圖樣成為Daria Bag的印花
美國普普藝術家Corita Kent的圖樣成為Daria Bag的印花

藝術家 巴黎 西裝

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