巴黎時裝周／飄逸又叛逆的Chloé女孩 融入普普藝術風

Chloé在巴黎時裝周以實體走秀發表「未來可期（A Season in Hope）」的2021春夏主題，以女性樂觀、活力的能量，和美國普普藝術家Corita Kent的圖樣，表現有別以往的Chloé女孩風貌。

已逝藝術家Corita Kent以專注社會議題為主，運用她的女性視角勾勒圖像，轉化在服裝的絹印圖案中，以大片色彩與塗鴉文字貫穿在2021春夏女裝，象徵拼接了多層次的女性內在精神，運用洗滌霓虹、漂染中性色彩或礦物色系，帶來溫暖的調性；Corita的圖像則透過印花布、針織、編織表現在服裝與配件之上。