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巴黎時裝周／飄逸又叛逆的Chloé女孩 融入普普藝術風
Chloé在巴黎時裝周以實體走秀發表「未來可期（A Season in Hope）」的2021春夏主題，以女性樂觀、活力的能量，和美國普普藝術家Corita Kent的圖樣，表現有別以往的Chloé女孩風貌。
已逝藝術家Corita Kent以專注社會議題為主，運用她的女性視角勾勒圖像，轉化在服裝的絹印圖案中，以大片色彩與塗鴉文字貫穿在2021春夏女裝，象徵拼接了多層次的女性內在精神，運用洗滌霓虹、漂染中性色彩或礦物色系，帶來溫暖的調性；Corita的圖像則透過印花布、針織、編織表現在服裝與配件之上。
而Chloé經典的薄紗款式，包括褶紋縐紗洋裝與襯衣上衣，均點綴細緻奢華的瓦倫西安（valenciennes）蕾絲及刺繡蝴蝶領口，棉質連身衣則綴有藝術花朵貼飾；裙子、圍裙洋裝搭襯風衣腰帶為穿搭特色；英式蕾絲成為羊毛衫肩臂處的裝飾；男孩風格的長版西裝外套或長褲，讓整體輪廓顯得當代。在配件部分，經典Daria Bag壓印 了Corita Kent的絹印藝術，金屬提把的Chloé Kiss Bag更顯俐落，而鞋履部分則以綁帶式皮革、帆布、麂皮孔眼涼鞋靴，帶來層次豐富的亮點。
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