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范冰冰教學「三明治敷面膜法」養美肌！醫生卻說要小心

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
圖／摘自范冰冰小紅書帳號
圖／摘自范冰冰小紅書帳號

曾經爆紅，因逃稅案跌落谷底的大陸女星范冰冰，如今又逐漸回到螢光幕前，而她之前也沒閒著，努力經營著自己的美妝小紅書。常看到范冰冰分享購物經驗及護膚方法、好物，讓許多人都紛紛被圈粉，跟著范冰冰買一波，也被網友稱為「帶貨達人」。

之前范冰冰在小紅書中，分享自己的三明治敷臉法，就是先將一張面膜敷約10分鐘，再將其收回面膜包裝中，再敷上水洗式的面膜10分鐘，最後再將先前敷過10分鐘的那片面膜，再拿出來敷上10分鐘，稱之為三明治敷面膜法。

敷完面膜後，再依照自己一般保養程序擦上保養品，如此繁瑣的護膚方式，充滿儀式感，但這樣做真的對皮膚好嗎？詢問皮膚科醫師後，33點建議提供大家參考。

一、肌膚可能過度補水

范冰冰此法，可以讓肌膚補充滿滿水分，但過度補水的肌膚，會造成肌膚水合過度，可能會導致肌膚屏障變得薄弱，甚至被破壞，當然臉部問題也可能隨之而來，甚至可能會破壞角質層，還是別輕易嘗試。

二、痘痘好發、長出閉鎖粉刺

長期使用三明治敷臉法的肌膚，因為肌膚無法承受這麼多的營養物質，會導致肌膚的養分過剩，會讓肌膚出現封閉的狀態，閉鎖性粉刺、痘痘也可能找上門唷。

三、肌膚過敏

敏感性肌膚的人，鐵定試過許多讓自己護膚又不損傷肌膚的方式，複雜的護膚方式，千萬不可以嘗試，因為敏感性肌膚本身的皮膚薄弱、角質也比較脆弱，肌膚穩定性本來就不佳，無法承受這麼大的負荷，千萬別輕易嘗試。

正確的保養，只要注重三點：清潔、保濕、防曬，這三步已足夠讓肌膚維持穩定又好的狀態，以後網路上的小撇步，大家還是斟酌一下自己的肌膚狀況再做定奪。

圖／摘自范冰冰小紅書帳號
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圖／摘自范冰冰小紅書帳號
圖／摘自范冰冰小紅書帳號
圖／摘自范冰冰小紅書帳號
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面膜

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