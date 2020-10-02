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網購十十樂！ PChome 24h購物、樂天市場推限時優惠

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「10.10品牌周年慶」暖身優惠即日起至10月7日開跑，推出百貨熱銷商品預購會、滿千折百、0元免運券等好康。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「10.10品牌周年慶」暖身優惠即日起至10月7日開跑，推出百貨熱銷商品預購會、滿千折百、0元免運券等好康。圖／蝦皮購物提供

中秋、雙十連假如果不想出門，在家網購也能享受撿便宜的樂趣，PChome 24h購物推出「tenten愛作伙」活動，首波主打「tenten相伴」，全站500萬種商品下殺3折起，10月12日前並限時推出「1010元一口價商品專區」；樂天市場則舉辦「歡慶十十樂」促銷活動，即日起至10月14日上午9點59分共有3C、居家、美妝、國民美食、時裝等上百項商品天天特價5折起。

PChome 24h購物即日起至10月26日「tenten愛作伙」活動推出戶外、母嬰、生活、3C、美妝、家電等下殺折扣，包括小米、麗嬰房、寶拉珍選、PORTER、SONY、SAMSUNG等品牌；10月12日前限時推出的「1010元一口價商品專區」集結AVEDA經典髮梳組、AHC玻尿酸植萃保濕神仙組等眾多獨家組合，TTM提提研無暇潤澤豆腐肌超值組獨家回饋5折起，10月5日前摩洛哥優油200ml特價1,500元有找，NUXE黎可詩全效晶亮精華油2入組10月12日前平均一瓶570元有找。

蝦皮購物「10.10品牌周年慶」暖身優惠即日起至10月7日開跑，推出百貨熱銷商品預購會、滿千折百、0元免運券等好康，首度舉辦的線上預購會於10月6日前天天精選百貨專櫃熱銷品，活動期間可透過蝦幣預購，預購價為商品售價1％，即可獲得商品購買資格，預購成功者還可獲得滿千折百回饋券一張，回饋券可於10月8日凌晨0點至中午12點的正式購買期間使用，像是SK-II青春露330ml原價7,980元，用49.99蝦幣即可預購購買資格，於10月8日當天可用4,999元購入；Jo Malone香水30ml原價2,100元，用13.49蝦幣即可預購購買資格，於10月8日當天可用1,349元購入。

蝦皮購物周年慶預購會於10月6日前天天精選百貨專櫃熱銷品，SK-II青春露330ml搶先線上預購、10月8日即可用4,999元購入。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物周年慶預購會於10月6日前天天精選百貨專櫃熱銷品，SK-II青春露330ml搶先線上預購、10月8日即可用4,999元購入。圖／蝦皮購物提供
AHC玻尿酸植萃保濕神仙組，原價1,590元、PChome 24h購物10月5日上午11點至10月12日上午10點59分特價1,010元。圖／PChome 24h購物提供
AHC玻尿酸植萃保濕神仙組，原價1,590元、PChome 24h購物10月5日上午11點至10月12日上午10點59分特價1,010元。圖／PChome 24h購物提供
AVEDA經典髮梳組（迷迭薄荷洗髮精250ml＋隨行按摩梳），原價1,399元、PChome 24h購物10月5日上午11點至10月12日上午10點59分特價1,010元。圖／PChome 24h購物提供
AVEDA經典髮梳組（迷迭薄荷洗髮精250ml＋隨行按摩梳），原價1,399元、PChome 24h購物10月5日上午11點至10月12日上午10點59分特價1,010元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起至10月26日推出「tenten愛作伙」活動，全站下殺3折起，同步舉辦線上美妝周年慶優惠。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起至10月26日推出「tenten愛作伙」活動，全站下殺3折起，同步舉辦線上美妝周年慶優惠。圖／PChome 24h購物提供

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