網購十十樂！ PChome 24h購物、樂天市場推限時優惠

中秋、雙十連假如果不想出門，在家網購也能享受撿便宜的樂趣，PChome 24h購物推出「tenten愛作伙」活動，首波主打「tenten相伴」，全站500萬種商品下殺3折起，10月12日前並限時推出「1010元一口價商品專區」；樂天市場則舉辦「歡慶十十樂」促銷活動，即日起至10月14日上午9點59分共有3C、居家、美妝、國民美食、時裝等上百項商品天天特價5折起。

PChome 24h購物即日起至10月26日「tenten愛作伙」活動推出戶外、母嬰、生活、3C、美妝、家電等下殺折扣，包括小米、麗嬰房、寶拉珍選、PORTER、SONY、SAMSUNG等品牌；10月12日前限時推出的「1010元一口價商品專區」集結AVEDA經典髮梳組、AHC玻尿酸植萃保濕神仙組等眾多獨家組合，TTM提提研無暇潤澤豆腐肌超值組獨家回饋5折起，10月5日前摩洛哥優油200ml特價1,500元有找，NUXE黎可詩全效晶亮精華油2入組10月12日前平均一瓶570元有找。